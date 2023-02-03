Губернатор Новосибирской области поставил задачи перед финансовым сектором

И 2020-й, и 21-й, и 22-й годы характеризовались одним и тем же: неожиданными внешними, макроэкономическими изменениями, с другой стороны – новыми срочными задачами, которые необходимо было решать и обеспечивать их финансовыми ресурсами.

— Поручаю министерству финансов держать на постоянном контроле обоснованность инфляционного роста наших расходов – в первую очередь, в части компенсации выпадающих доходов различных организаций. Надо внимательно анализировать: рост расходов – это следствие обоснованного роста цен, или следствие несвоевременно принятых управленческих решений. Надо держать на контроле достижение и сохранение ранее заявленных эффектов от реализации оптимизационных мероприятий. Важно проверять – сохраняется ли эффект. Также надо продолжать находить способы снижения наших расходов – добиваться того, чтобы инструменты, доказавшие свою эффективность, применялись повсеместно на областном и муниципальном уровне. <…>. Также задача – заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус выразил заинтересованность в этом направлении – рассмотрении инициатив увеличения доходов в областной бюджет. Во главе всего должна стоять бюджетная эффективность: если мы вкладываем какие-то деньги, надо понимать, когда и в каком объёме эти деньги вернутся в бюджет. Хороший пример – наша поддержка авиационной отрасли. Мы укрепили наше авиационное производство и обеспечили своё конкурентное преимущество в сфере развития маршрутной авиасети, – отметил Андрей Травников.