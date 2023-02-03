Главу Роспотребнадзора по Кемеровской области арестовали

Центральный районный суд города Кемерово арестовал главу управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Об этом сообщает пресс-службе суда.

– Постановлением суда от 2 февраля удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Оксу, соответственно, избрана данная мера пресечения на срок до 31 марта 2023 года с содержанием в СИЗО – говорится в сообщении суда.

Причина задержания не уточняется. ряд региональный СМИ сообщили, что Евгений Окс, якобы, подозревается в получении взятки.

Как следует из информации, размещенной на сайте Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, Евгений Окс был назначен на должность руководителя 22 марта 2012 года. С 1987 года по 1992 год работал врачом по гигиене труда Кемеровской областной санитарно — эпидемиологической станции, с 1992 года по 2005 год – заведующим отделением гигиены и физиологии труда, заместителем главного врача Центра Госсанэпиднадзора в Кемеровской области, с 2005 года – заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

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