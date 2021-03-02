Предпринимателям расскажут о преимуществах Системы быстрых платежей

9 марта в 12:00 (нск) Банк России проведет бесплатный вебинар для представителей малого и среднего предпринимательства о возможностях для бизнеса при использовании Системы быстрых платежей (СБП), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что на мероприятии помимо экспертов Банка России выступят представители Национальной системы платежных карт (НСПК), коммерческих банков. Также с участниками вебинара поделятся своим опытом предприниматели, реализовавшие оплату товаров и услуг через СБП.

В программе вебинара:

о новом платежном сервисе;

о преимуществах и выгодах СБП для бизнеса;

о способах внедрения СБП в бизнес-процесс.

Продолжительность вебинара — 1,5 часа.

Подключиться к трансляции и задать вопрос можно по ссылке. Во вкладке «Подключение к мероприятию по ID» необходимо ввести номер 379-005-808. Телефон в случае технических сложностей при подключении к вебинару +7(3842)71-92-67.

Возраст 18+