Учителей не отстранят от работы за отказ прививаться от COVID-19

Ранее с просьбой разъяснить этот момент выступил Общероссийский профсоюз образования.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что «юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации против новой коронавирусной инфекции сегодня нет. Сейчас вакцинация в России является добровольной для всех категорий граждан, в том числе и для работников образовательных организаций».

В ведомстве уточнили, что у главных санитарных врачей региона есть полномочия выносить постановления о проведении профилактических прививок различным категориям граждан в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

— Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы, — пояснили в Роспотребнадзоре.

На данный момент в стране не принималось подобных решений.

Ранее новосибирцы отказывались ставить отечественную вакцину от коронавируса. Некоторые заявили, что хотят воспользоваться западным вариантом, другие — против любой прививки.

При этом, по словам специалистов, вакцинация против COVID -19 включена не в Национальный календарь прививок, а в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.