Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Департамент налоговой политики рассмотрел проект массового письма ФНС России по вопросу перерасчета стоимости патента в случае изменения адреса места осуществления предпринимательской деятельности ИП, применяющим патентную систему налогообложения, и (или) физических показателей, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением ПСН. В связи с чем сообщает, что патент на применение ПСН действует только в отношении указанных в патенте объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности.

Это значит, что ИП вправе получить новый патент взамен ранее действовавшего, подав заявление на получение патента не позднее, чем за 10 дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с изменением адреса и (или) физических показателей, применяемых при осуществлении предпринимательской деятельности.

При этом ИП вправе обратиться в налоговый орган с заявлением, составленным в произвольной форме, о перерасчете суммы налога, уплаченного по ранее действовавшему патенту, исходя из срока действия данного патента с даты начала его действия до даты прекращения действия, указанной в заявлении.