Рекламодателям

Кому подойдет работа в GreenWay

  • 28/07/2021, 12:40
Продукция GreenWay в последнее время пользуется огромной популярностью и колоссальным спросом за счет высокого качества и доступной стоимости. Многие люди задумываются о том, чтобы стать не только клиентам компании, но и распространителями ее товаров.

Посетив офис Гринвей, можно узнать любые детали, связанные с работой, и получить подробную информацию об условиях.

Что это такое?

Это известная сетевая компания, основанная на территории России в 2003 году. Она специализируется на изготовлении экологически чистых товаров для быта и ЗОЖ. Сначала фирма называлась Эковита, но в 2017 году сменила свое имя. Многоуровневый маркетинг предполагает распространение продукции через личные связи вместо магазинов. Это позволяет партнерам зарабатывать свой процент, а клиентам – получать продукцию по привлекательным ценам. Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо получить специальное предложение от человека, который уже в ней. В сетевом маркетинге он называется спонсором и занимается курированием своего подопечного и помощью в работе. Ведь от дохода новичка зависит прибыль его старшего партнера, в этом и заключается принцип МЛМ.

Кому подойдет такая работа?

Зарегистрироваться в компании не составит труда. Сделать это может каждый человек, ведь для работы нужен только компьютер или телефон, а также доступ в сеть. В день нужно затрачивать 2-3 часа времени. Итак, вот, кому больше всего понравится такой вид деятельности:

  • женщины в декрете – из-за отсутствия фиксированного графика можно смело планировать свой день так, как хочется, не в ущерб уходу за малышом;
  • домохозяйки, ведь ни образование, ни опыт работы, ни резюме не имеет значения, все, что нужно – это желание обучаться, работать и зарабатывать;
  • лидеры мнений – чаще всего это публичные персоны на просторах сети, ведь их мнение ценится публикой, поэтому подключать к себе в команду новых людей не составит труда;
  • наемные сотрудники, которые хотят больше финансовой свободы и независимости, а также хотят уйти с основной работы и заниматься бизнесом, не требующим серьезных затрат времени и денег;
  • предприниматели, которые, как правило, уже имеют свою клиентскую базу и могут предлагать ей новый продукт, предварительно опробовав на себе, все, что для этого нужно, пройтись по базе и обзвонить самых «теплых» клиентов, кстати, можно совмещать основное направление бизнеса и дополнительное, т. е. сетевой маркетинг;
  • сетевые предприниматели с опытом – эти дилеры уже участвуют в других компаниях и получают солидные доходы, возможно, это люди, которые не достигли успеха у конкурентов из-за сложной схемы маркетинга или некачественного продукта и хотят попробовать делать те же действия в другой фирме;
  • студенты – для них такая занятость не скажется на успеваемости и к тому же позволит получать солидный доход, это значит, что уже к моменту окончания среднего или высшего учебного заведения выпускник сможет выйти на достойный уровень дохода и достичь материальных целей.

Как можно заметить, категорий людей, которым такая работа придется по душе и по нраву, достаточно много.

На сегодняшний день фирма достаточно широко распространена по всей стране. Консультанты работают в большинстве крупных городов России. Офисы есть в областных центрах и даже на периферии. Ключевое преимущество системы заключается в том, что зарегистрироваться в ней можно дистанционно, ведь для этого достаточно связаться со своим потенциальным спонсором на расстоянии и сообщить ему личные данные для создания кабинета на сайте.

Фото предоставлено рекламодателем

358

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сетевой маркетинг


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Экс-директор новосибирского НИИ туберкулёза предстанет перед судом

28/07/2021, 16:09

Генерал-майор юстиции Алексей Александров возглавил новое следственное управление на транспорте СК России

28/07/2021, 15:42

В первом полугодии выручка маркетплейса Westfalika выросла в 2,6 раза

28/07/2021, 15:11

Новосибирская область — рекордсмен по детскому ковиду и реанимационным больным

28/07/2021, 14:26
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11

Новости компаний

ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов

28/07/2021, 14:00

ПСБ вступил в Ассоциацию развития финансовой грамотности

28/07/2021, 13:54

Кредит наличными банка «Открытие» признан одним из лучших на рынке

28/07/2021, 11:59

ВТБ: спрос на загородные дома вырос в первом полугодии на 40%

28/07/2021, 11:33

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Область хочет привлечь в регион федеральные деньги через промышленников

Реакция новосибирского рынка труда на обязательную вакцинацию сотрудников

В ТОСЭР «Линево» запустят производство косметики и лекарств

В Новосибирской области увеличат количество «коронавирусных» рейдов

Власти расширили перечень отраслей для проектов на ТОСЭР «Линёво»

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

Политика

Политика

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Недвижимость

Недвижимость

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости компаний

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Медицина

Новости Новосибирской области

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

Авто

Новости Новосибирска

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Туризм

Новости туризма

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Общество

Новости Новосибирской области

Новосибирская область — рекордсмен по детскому ковиду и реанимационным больным

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

После пожаров на Хилокском полигоне жители заявляют об ухудшении здоровья

Кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения об особо охраняемых природных территориях региона

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска