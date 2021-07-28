Кому подойдет работа в GreenWay

Посетив офис Гринвей, можно узнать любые детали, связанные с работой, и получить подробную информацию об условиях.

Что это такое?

Это известная сетевая компания, основанная на территории России в 2003 году. Она специализируется на изготовлении экологически чистых товаров для быта и ЗОЖ. Сначала фирма называлась Эковита, но в 2017 году сменила свое имя. Многоуровневый маркетинг предполагает распространение продукции через личные связи вместо магазинов. Это позволяет партнерам зарабатывать свой процент, а клиентам – получать продукцию по привлекательным ценам. Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо получить специальное предложение от человека, который уже в ней. В сетевом маркетинге он называется спонсором и занимается курированием своего подопечного и помощью в работе. Ведь от дохода новичка зависит прибыль его старшего партнера, в этом и заключается принцип МЛМ.

Кому подойдет такая работа?

Зарегистрироваться в компании не составит труда. Сделать это может каждый человек, ведь для работы нужен только компьютер или телефон, а также доступ в сеть. В день нужно затрачивать 2-3 часа времени. Итак, вот, кому больше всего понравится такой вид деятельности:

женщины в декрете – из-за отсутствия фиксированного графика можно смело планировать свой день так, как хочется, не в ущерб уходу за малышом;

домохозяйки, ведь ни образование, ни опыт работы, ни резюме не имеет значения, все, что нужно – это желание обучаться, работать и зарабатывать;

лидеры мнений – чаще всего это публичные персоны на просторах сети, ведь их мнение ценится публикой, поэтому подключать к себе в команду новых людей не составит труда;

наемные сотрудники, которые хотят больше финансовой свободы и независимости, а также хотят уйти с основной работы и заниматься бизнесом, не требующим серьезных затрат времени и денег;

предприниматели, которые, как правило, уже имеют свою клиентскую базу и могут предлагать ей новый продукт, предварительно опробовав на себе, все, что для этого нужно, пройтись по базе и обзвонить самых «теплых» клиентов, кстати, можно совмещать основное направление бизнеса и дополнительное, т. е. сетевой маркетинг;

сетевые предприниматели с опытом – эти дилеры уже участвуют в других компаниях и получают солидные доходы, возможно, это люди, которые не достигли успеха у конкурентов из-за сложной схемы маркетинга или некачественного продукта и хотят попробовать делать те же действия в другой фирме;

студенты – для них такая занятость не скажется на успеваемости и к тому же позволит получать солидный доход, это значит, что уже к моменту окончания среднего или высшего учебного заведения выпускник сможет выйти на достойный уровень дохода и достичь материальных целей.

Как можно заметить, категорий людей, которым такая работа придется по душе и по нраву, достаточно много.

На сегодняшний день фирма достаточно широко распространена по всей стране. Консультанты работают в большинстве крупных городов России. Офисы есть в областных центрах и даже на периферии. Ключевое преимущество системы заключается в том, что зарегистрироваться в ней можно дистанционно, ведь для этого достаточно связаться со своим потенциальным спонсором на расстоянии и сообщить ему личные данные для создания кабинета на сайте.