Предпринимателям выдают овердрафты под 12% годовых

Юридические лица и ИП могут оформить овердрафт по ставке 12% годовых без комиссии за установление лимита в первом месяце при открытии расчетного счета. Лимит открывается на 12 месяцев с последующей ежегодной пролонгацией договора. Период пользования овердрафтом до 60 дней. Сумма устанавливается исходя из расчета по оборотам в другом банке. Предоставление поручительства учредителей (участников) – обязательно. Если в структуре сделки одно физическое лицо, то поручителями выступают связанные компании или супруг(а).

Оформить овердрафт может юридическое лицо или ИП со средней годовой выручкой до 2 млрд рублей. Срок действия предложения – до 31 декабря 2022 г.

Подайте заявку на овердрафт на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

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