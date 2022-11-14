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17 улиц отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

  • 14/11/2022, 18:08
Автор:
ремонт дорог
Пока на эти цели планируется направить 1,2 млрд рублей.

Мэрия Новосибирска огласила список улиц, запланированных к ремонту на предстоящий год в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщают в городском руководстве, к концу 2024 года доля автодорог агломерационного значения в Новосибирске, находящихся в нормативном состоянии, должна быть доведена до показателя 82,3% (413,4 км).  Плановый объём финансирования работ в рамках нацпроекта в 2023 году 1,2 млрд руб., в 2024 1 млрд руб. С 2023 года средства будут направляться только на ремонты существующих автодорог для приведения их в нормативное состояние.

В 2023 году предусмотрен ремонт 17 дорог общей протяжённостью 32,5 км, из которых один объект является переходящим ул. Ипподромская, сообщает начальник МКУ «Управление дорожного строительства Виктор Хихлов. Остальные 16 дорог постарались равномерно распределить по правобережной и левобережной частям города, а также три объекта в Советском районе. Одновременно будет продолжаться реконструкция Гусинобродского шоссе и других объектов, реконструкции которых у нас есть. По другим объектам на сегодня где-то разрабатываем проект реконструкции, где-то уже актуализируем.

В 2023 году к ремонту предполагаются в правобережной части города:

ул. Революции (от пр-да Ващука до ул. Ленина);

ул. Коммунистическая (от пр-да Ващука до Красного проспекта);

ул. Есенина (от ул. Б.Богаткова до ул.Волочаевской);

пр-т Дзержинского (от ул.Королёва до ул.Трикотажной);

ул. Кропоткина (от Красного проспекта до ул. Трикотажной);

ул. Народная (от ул.Танковой до ул. Красных Зорь);

ул. Тайгинская (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Железнодорожной);

В левобережной части города:

Советское шоссе (от границ работ 2022 года до ул. Петухова);

ул. Связистов (от границ работ 2022 года до ул. Волховской);

ул. Волховская (от ул. Связистов до ул 9-й Гвардейской дивизии);

ул. Полтавская (от ул. 9-1 Гвардейской дивизии до ул. Оборонной);

ул. Выставочная (от ул. Котовского до ул. Планировочной)

ул. Большая (от ул. 1-й Шоссейной до ул. 2-й Станционной).

В Советском районе:

ул. Софийская (от ул. Мухачёва до границы города);

дамба ГЭС на всём протяжении;

ул. Иванова (от ул. Героев Труда до ул. Российской)

По информации мэрии Новосибирска, Общая протяжённость дорог в городе, находящихся в зоне ответственности мэрии 1,7 тыс км: магистральные 529 км, районные внутриквартальные проезды 521, дороги частного сектора – 688. С момента начала реализации нацпроекта в 2017 году доля автодорог агломерационного значения, находящихся в нормативном состоянии составляла 31,4%, в настоящее время 69,8%.

 

Ранее редакция сообщала о том сколько дорог в мэрии планировали отремонтировать за 5 лет и почему эти планы подрезали. 

Иллюстрация – скрин из видео со страницы мэра Новосибирска ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог


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