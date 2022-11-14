17 улиц отремонтируют в Новосибирске в 2023 году

Мэрия Новосибирска огласила список улиц, запланированных к ремонту на предстоящий год в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщают в городском руководстве, к концу 2024 года доля автодорог агломерационного значения в Новосибирске, находящихся в нормативном состоянии, должна быть доведена до показателя 82,3% (413,4 км). Плановый объём финансирования работ в рамках нацпроекта в 2023 году — 1,2 млрд руб., в 2024 — 1 млрд руб. С 2023 года средства будут направляться только на ремонты существующих автодорог для приведения их в нормативное состояние.

— В 2023 году предусмотрен ремонт 17 дорог общей протяжённостью 32,5 км, из которых один объект является переходящим — ул. Ипподромская, — сообщает начальник МКУ «Управление дорожного строительства Виктор Хихлов. — Остальные 16 дорог постарались равномерно распределить по правобережной и левобережной частям города, а также три объекта — в Советском районе. Одновременно будет продолжаться реконструкция Гусинобродского шоссе и других объектов, реконструкции которых у нас есть. По другим объектам на сегодня где-то разрабатываем проект реконструкции, где-то уже актуализируем.

В 2023 году к ремонту предполагаются в правобережной части города:

— ул. Революции (от пр-да Ващука до ул. Ленина);

— ул. Коммунистическая (от пр-да Ващука до Красного проспекта);

— ул. Есенина (от ул. Б.Богаткова до ул.Волочаевской);

— пр-т Дзержинского (от ул.Королёва до ул.Трикотажной);

— ул. Кропоткина (от Красного проспекта до ул. Трикотажной);

— ул. Народная (от ул.Танковой до ул. Красных Зорь);

— ул. Тайгинская (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Железнодорожной);

В левобережной части города:

— Советское шоссе (от границ работ 2022 года до ул. Петухова);

— ул. Связистов (от границ работ 2022 года до ул. Волховской);

— ул. Волховская (от ул. Связистов до ул 9-й Гвардейской дивизии);

— ул. Полтавская (от ул. 9-1 Гвардейской дивизии до ул. Оборонной);

— ул. Выставочная (от ул. Котовского до ул. Планировочной)

— ул. Большая (от ул. 1-й Шоссейной до ул. 2-й Станционной).

В Советском районе:

— ул. Софийская (от ул. Мухачёва до границы города);

— дамба ГЭС на всём протяжении;

— ул. Иванова (от ул. Героев Труда до ул. Российской)

По информации мэрии Новосибирска, Общая протяжённость дорог в городе, находящихся в зоне ответственности мэрии —1,7 тыс км: магистральные — 529 км, районные внутриквартальные проезды — 521, дороги частного сектора – 688. С момента начала реализации нацпроекта в 2017 году доля автодорог агломерационного значения, находящихся в нормативном состоянии составляла 31,4%, в настоящее время — 69,8%.

Ранее редакция сообщала о том сколько дорог в мэрии планировали отремонтировать за 5 лет и почему эти планы подрезали.