С 1 декабря на 9% подорожают жилищно-коммунальные услуги

Решением Минэкономразвития холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз ТКО подорожают не с 1 июля 2023 года, а с 1 декабря 2022-го, пишут «Известия».

В ведомстве уточнили, что увеличение тарифов ЖКУ составит не более 9%. Так, средний месячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля.

А в соответствии с предложением ФАС, ожидается, что цены на газ для граждан и для промышленности возрастут на 8,5%.

Индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации, пояснили в Минэкономразвития.

При этом в ФАС отметили, что рост тарифов не станет причиной снижения спроса на голубое топливо, а наоборот, объемы его поставок для внутренних российских потребителей с учетом реализации программы газификации только возрастет.

Что касается переноса сроков, в Минэкономразвития данную меру связали с необходимостью обеспечить непрерывную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ по стране и сохранением предоставления качественных ЖКУ для ее жителей. Также индексация необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и иных объектов.

Следующая индексация тарифов «на коммуналку» планируется не ранее 1 июля 2024 года, подчеркнули в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что кабмин отвязал пени и штрафы за неоплату ЖКУ от действующей ключевой ставки ЦБ.