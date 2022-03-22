Пандемия, спецоперация, весна… Как справиться с паникой и депрессией?

— По информации, которую я слышу от коллег, по собственной статистике, могу сказать, что количество обращений за психотерапевтической помощью во время пандемии коронавируса остается прежним. Изменилась так называемая статистическая структура заболеваемости, — рассуждает врач-психотерапевт, физиотерапевт санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Анатолий Шмаль.

Он вспоминает, что в самом начале пандемии, в марте-апреле 2020 года, когда всю страну «кошмарили» первым локдауном, психотерапевты ожидали всплеск обращений. Однако их стало меньше.

— Первоначально это связывали с административным предписанием «оставайтесь дома». Спустя несколько месяцев, когда население адаптировалось к жизни в «новых санитарных условиях», стало понятно, что сработал один из феноменов, описанный в военной психиатрии: количество неврозов уменьшается при возникновении опасности, — констатирует Анатолий Шмаль.

Тем не менее в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции количество обращений за помощью увеличилось.

— Всплески обращений, вызванных коронавирусной инфекцией, прямо коррелируются с эпидемиологическими волнами. Например, у меня количество таких пациентов увеличивается примерно через три недели после того, как чиновники официально объявляют очередную волну. Спустя еще три-четыре недели таких пациентов становится существенно меньше, — поясняет психотерапевт.

При этом он напоминает, что некоторые психические расстройства имеют сезонный характер. В основном это связано с сезонной гормональной перестройкой организма. И иногда это накладывается на статистику коронавирусных волн. Сейчас на повышение уровня стресса в обществе также влияет экономическая и внешнеполитическая ситуация.

— Как у обывателя, у меня складывается такое впечатление. По моим личным наблюдениям, текущая обстановка сильнее всего повлияла на лиц, родившихся после середины 90-х. Более старшее население перешло в режим «рабочей собранности». Богатый жизненный опыт позволяет им быстро и эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям, — рассуждает Анатолий Шмаль. — Но есть печальный факт. На этой неделе, ко мне за помощью обратились две мамы, сыновья которых сейчас участвуют в спецоперации.

По оценке эксперта, в ряде случаев от стресса можно избавиться самостоятельно. Но иногда обращение к специалистам неизбежно.

— Необходимо уточнить: стрессовая ситуация была и завершилась или стрессовая ситуация продолжается и будет продолжаться, или она даже усугубляется? От ответа на этот вопрос зависит выбор тактики и вида помощи. Устранить последствия и адаптировать пациента — это абсолютно разные задачи, — говорит Анатолий Шмаль.

По его словам, бороться со стрессовыми ситуациями и их последствиями пациент должен начать сам. У каждого из нас есть для этого личный потенциал.

— Сейчас я повторю общеизвестную и банальную информацию. Самое простое — по возможности отвлечь себя от проблемы или переключиться на другой вид деятельности, который отвлечет внимание от проблемы. Для самостоятельного применения есть много методик, и информация о них доступна. В основном они направлены на переключение внимания, творчество, трудовую деятельность, спорт и общеоздоровительные занятия. Также не возбраняется применение различных успокоительных средств на растительной основе, — перечисляет психотерапевт. — Если самостоятельное противостояние стрессу и его последствиям оказалось неэффективным в течении трех, максимум семи дней, то необходимо обратиться к специалистам.

Главные критерии обращения к специалистам:

— У пациента нарушилась функция самосохранения себя и своих близких.

Шмаль подчеркивает, что здесь речь не обязательно идет о суициде и суицидальных мыслях. Например, мать может остаться безразличной к тому, что ее ребенок пожаловался на сильные боли в животе. Другой пример — когда водитель перестал соблюдать безопасную дистанцию.

— Важные критерии обращения, если пациент или его родственники обратили внимание, что мыслительные процессы пациента существенно изменили его бытовой, трудовой или творческий образ жизни, расстроился сон, изменился аппетит, нарушились функции поглощения или выделения (дыхание, глотания, испражнения и др.), есть изменения половой и полоролевой активности

— Значимый критерий — усилились или изменились в худшую сторону старые, хронические заболевания или возникли новые жалобы на здоровье.

Варианты реабилитации

Реабилитацию под контролем специалистов в Новосибирске можно пройти в санатории «Парус Резорт», где разработана специальная санаторно-курортная программа «Антистресс». Она нацелена на современных и активных людей, для которых актуален хронический изматывающий стресс. Данный курс показан как средство борьбы с плохим настроением и синдромом хронической усталости, так и в качестве профилактики депрессий и хандры, поясняет Анатолий Шмаль.

В список ежедневных процедур программы входят:

— аквацентр (1 час в день),

— медицинский массаж,

— души и ванны,

— грязелечение и озокерит,

— финская сауна, кедровая здравница,

— соляная пещера и ингаляция.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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Санаторий PARUS medical resort & SPA

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