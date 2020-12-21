Предприятие вице-спикера заксобрания снова в центре скандала

МУП «ПАТП-5» — единственное автотранспортное предприятие Новосибирска, получившее из бюджета области средства на «ковидные выплаты» в размере 3,6 млн рублей. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета, председатель постоянной комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров. По его словам, информацию публично озвучила начальник финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства. Как пояснили депутату в мэрии Новосибирска, эти средства направлены в качестве «ковидных» выплат сотрудникам. В то же время, обратил внимание Бурмистров, подобная щедрость областного бюджета не распространяется на работников других транспортных предприятий города, которые в гораздо большей степени контактируют с пассажирами.

— Ни один кондуктор городского электротранспорта, с кем я на контакте, мне не подтвердил, что у них есть какие-то целевые доплаты из бюджета, — сообщает Бурмистров. — Общался с работниками МУП «ПАТП-4» и частными перевозчиками, которые фактически работают как транспортные предприятия. Там тоже ничего не знают о «ковидных» выплатах. В это же время, как озвучено главным финансистом департамента транспорта, «ковидные» миллионы на свои счета получает МУП «ПАТП-5», эксплуатирубющее три имущественных комплекса, зарабатывая для города копейки как от одного биотуалета.

При этом, несмотря на название, по его словам, предприятие отличается от своих собратьев по цеху тем, что занимается не пассажирскими перевозками, а, в первую очередь, эвакуацией на свои площадки автомобилей горожан.

В настоящее время Александр Бурмистров готовит ряд запросов в органы власти для детального прояснения ситуации.

Стоит напомнить, что ПАТП-5, возглавляемое вице-спикером заксобрания области, единороссом Валерием Ильенко, уже второй раз оказывается фигурантом коронавирусного скандала. Ранее сотрудников ПАТП, где располагается приемная вице-спикера, общественники уличили в «примазывании» к волонтерам, развозящим горячее питание для врачей городских медучреждений. В частности, в ватсап-сообществе волонтеров в качестве пункта назначения, куда они должны были привезти еду, указывался адрес предприятия. Этот факт дал повод общественникам предположить, что сотрудники намерены перепаковать продукты в пакеты с единороссовской символикой и уже от имени партии вручить медработникам.

Фото: wikimapia.org