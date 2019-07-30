Предприятия Новосибирска представят свою продукцию и разработки в Якутске

Организатор – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В программе Дней делового и экономического сотрудничества – встречи в Окружной администрации города Якутска с профильными структурными подразделениями и подведомственными учреждениями; бизнес-переговоры, а также посещение организаций и предприятий, в сотрудничестве с которыми заинтересованы члены делегации. Состоится биржа контактов с предпринимателями города Якутска. Мероприятие поможет полнее представить научно-промышленный и инвестиционный потенциал города Новосибирска, установить новые деловые связи, увеличить товарооборот.

В настоящее время формируется делегация города Новосибирска из промышленных предприятий, а также научных и образовательных учреждений города.

Программа мероприятия формируется на основе заявок, поступивших от участников делегации.

Подробную информацию, а также форму заявки можно получить в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по телефонам: 227-55-68, 227-55-69 и адресам электронной почты: OVStepanova@admnsk.ru, AGordienko@admnsk.ru.

Фото предоставлено АСД «ВДА»