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ВТБ запускает программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия

  • 30/07/2019, 11:40
Банк ВТБ запустил пилотный проект «ДДУ для бизнеса», в рамках которого клиенты малого и среднего предпринимательства могут оформить кредит на приобретение объектов коммерческой недвижимости на этапе строительства по договору долевого участия (ДДУ).

ПАО Банк ВТБСредства предоставляются по ставке от 9% годовых на суммы до 150 млн рублей сроком до двенадцати лет, а в качестве обеспечения выступают права требования по ДДУ.

Денежные средства, полученные по кредиту, размещаются на специальном счете эскроу, открытом в банке ВТБ (ПАО) до момента исполнения застройщиком своих обязательств и завершения строительства. В случае неисполнения девелопером условий по передаче готового объекта недвижимости деньги возвращаются клиентам для закрытия кредита.

— Данный продукт важен для рынка с двух точек зрения, — отметил заместитель президента-председателя правления Денис Бортников. — Во-первых, он помогает застройщикам реализовывать малому и среднему бизнесу помещения на первых этажах строящихся жилых зданий, благодаря чему строительные проекты будут быстрее окупаться. Во-вторых, он позволит нашим клиентам — компаниям малого и среднего бизнеса увеличить свои активы и расширить деятельность, причем с минимальными рисками, поскольку права и денежные средства покупателей будут защищены в соответствии с условиями Федерального закона 214-ФЗ.

Фото: пресс-служба банка

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