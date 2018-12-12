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Предприятия пищевой промышленности отгрузили товаров почти на 99 млрд рублей

Индекс производства пищевых продуктов по итогам 2018 года оценочно составит 102,9 %.
  • 12/12/2018, 14:27
food

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями пищевой и перерабатывающей промышленности в 2018 году по пищевым продуктам оценочно составит 98,8 млрд. рублей, по напиткам – 30,1 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Индекс производства пищевых продуктов по итогам 2018 года оценочно составит 102,9 %, напитков — 103,1 %

В министерстве отметили, что по итогам 2018 года ожидается увеличение производства колбасных изделий на 4-5 %, мясных полуфабрикатов на 1 %, молока, кроме сырого на 4-5 %, кисломолочных продуктов на 1-2 %, хлеба и хлебобулочных изделий на 4-5 %, комбикормов на 2-3 %, пива, кроме отходов пивоварения на 4-5 %, минеральных вод на 6-7 %.

Основными потребителями продукции сельхозпредприятий Новосибирской области являются Сибирский федеральный округ, Центральный федеральный округ. Среди основных регионов-потребителей новосибирской продукции можно выделить Кемеровскую, Омскую, Иркутскую области, Красноярский и Алтайский края.

— В зависимости от агроклиматических условий сельскохозяйственными производителями и зернотрейдерами за пределы области ежегодно вывозится порядка 20-35 % зерна от объёмов производства и 25-35 % продуктов его перемола. Кроме того, за 2018 год предприятиями агропромышленного комплекса от объёма произведенной в регионе продукции вывезено: овощей — 10 %; мяса и мясопродуктов — 40 %; молокопродуктов – 20 %, — рассказали в минсельхозе.

При этом, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области пользуется спросом не только на территории Российской Федерации, но и за её пределами. Так, предприятиями Новосибирской области осуществляются экспортные поставки масложировой продукции, мяса, колбасных изделий, молока, напитков, кондитерских изделий, продуктов перемола, мороженого, яйца куриного и пива. Основными странами-импортёрами продукции пищевой и перерабатывающей промышленности являются Беларусь, Казахстан, Китай, Монголия, страны Европейского Союза и Азиатского-Тихоокеанского региона.

Железнодорожным транспортом за пределы региона за 2018 год планируется отгрузить порядка 650 тыс. т зерна, в том числе на экспорт 425 тыс. т.

Основные направления экспортных поставок зерна — Монголия, Китай, Беларусь, Дания.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap

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