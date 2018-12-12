Ключевые проблемы защиты критической информационной инфраструктуры обсудили в Новосибирске

12 декабря 2018 г. в Новосибирске прошла региональная конференция «Будни информационной безопасности» (БИБ 2018), посвященная ключевым проблемам российской отрасли ИБ. Мероприятия было организовано компанией ИнфоТеКС, ведущим российским разработчиком и производителем высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Главной темой обсуждения форума стала защита объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), сообщили в пресс-службе компании.

В ходе мероприятия обсуждались те изменения, которые произошли на рынке после вступления в силу Федерального закона N187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»; эксперты подробно остановились на вопросе категорирования объектов КИИ, которое планируется завершить в России в 2019 году, представили подходы к защите КИИ в государственных информационных системах (ГИС) и информационных системах защиты персональных данных (ИСПДн). В качестве спикеров в конференции приняли участие представители Правительства Новосибирской области, ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу; компаний ИнфотТеКС, «Перспективный мониторинг», «Призма-С» и «Системы Информационной безопасности».

Новосибирская конференция стала 12-м и финальным мероприятием цикла «Будни информационной безопасности» 2018 года. Мероприятия БИБ 2018 также проходили в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Волгограде, Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

— Из года в год количество участников растет – в этом году конференции посетили более 1000 человек. А это значит, что нам удалось достичь одной из главных целей, которую мы ставили перед собой, когда стартовали с проектом в 2016-м – начать прямой диалог со специалистами по ИБ в регионах, получить от них обратную связь и скорректировать наши планы развития, — комментирует заместитель генерального директора компании ИнфоТеКС Дмитрий Гусев.

В новом, 2019 году, 1-я конференция цикла «Будни информационной безопасности» пройдет уже 30 января в городе Грозный (Чеченская республика).

Фото: предоставлено Международной Ассоциацией бизнес-коммуникаторов IABC/Russia