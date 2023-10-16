Председатель СНТ присвоила из кассы общества почти полмиллиона рублей в Бердске

Бердский городской суд вынес приговор в отношении 58-летней жительницы Искитимского района, председателя СНТ. Сибрячка, собрав деньги с членов общества, дала указания бухгалтеру перевести 126 тысяч на свой личный счет. Потом она обналичила деньги в банкомате и потратила на свои нужды.

― Кроме того, осужденная заключила три фиктивных договора об оказании услуг для нужд общества, по которым произведена оплата в сумме свыше 350 тыс. рублей. Указанные договоры в дальнейшем она расторгла, получив наличные денежные средства, которые присвоила, ― рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

На предприимчивого председателя завели уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Прокурор Бердска лично выступал на стороне гособвинения. Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Также суд взыскал с осужденной в пользу СНТ 467 тысяч рублей.