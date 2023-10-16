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Сибстекло займет на бирже 300 млн рублей

  • 16/10/2023, 16:19
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Сибстекло займет на бирже 300 млн рублей
Предприятие намерено обновить оборудование и наращивать выпуск продукции.

Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло». Компания планирует занять на рынке 300 млн руб., срок обращения бумаг составит 1 440 дней.

—  Целью привлечения средств эмитент обозначил является пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции, —  сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Компания выпускает облигации с 2020 года. В настоящий момент в обращении находится два выпуска на 425 млн рублей.

ООО «Сибирское стекло» входит в РАТМ Холдинг. Завод выпускает 120 видов продукции. Выручка за 6 месяцев 2023 года  —  3.2 млрд рублей, чистая прибыль  —  54 млн рублей, объем производства  — 423 млн единиц продукции. Доля на рынке СФО и ДФО  —  60%. В стратегии развития предприятия предусмотрено обновление основного производственного оборудования и, одновременно с этим, увеличение объемов поставок продукции ключевым клиентам завода.

Ранее редакция сообщала о том, что Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет. 

Фото пресс-службы РАТМ Холдинга

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Рубрики : Финансы Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Сибстекло РАТМ Холдинг Размещение облигации «Юнисервис Капитал»


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