Сибстекло займет на бирже 300 млн рублей

Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло». Компания планирует занять на рынке 300 млн руб., срок обращения бумаг составит 1 440 дней.

— Целью привлечения средств эмитент обозначил является пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции, — сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Компания выпускает облигации с 2020 года. В настоящий момент в обращении находится два выпуска на 425 млн рублей.

ООО «Сибирское стекло» входит в РАТМ Холдинг. Завод выпускает 120 видов продукции. Выручка за 6 месяцев 2023 года — 3.2 млрд рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей, объем производства — 423 млн единиц продукции. Доля на рынке СФО и ДФО — 60%. В стратегии развития предприятия предусмотрено обновление основного производственного оборудования и, одновременно с этим, увеличение объемов поставок продукции ключевым клиентам завода.

Ранее редакция сообщала о том, что Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет.