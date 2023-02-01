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Председателем совета директоров «Сибстекла» избран Винченцо Бове

  • 01/02/2023, 11:58
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Председателем совета директоров «Сибстекла» избран Винченцо Бове

В ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) утвержден новый состав совета директоров, который возглавил международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове. По словам президента РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана, Бове будет курировать реализацию общей стратегии предприятия, связанной с ESG-повесткой.

— На «Сибстекле» стремятся совершенствовать корпоративное управление, согласуя его с передовыми практиками и задачами по изготовлению продукции, имеющей дополнительную ценность для партнеров: например, использование стеклянной упаковки с рекордно низким весом помогает им достигать целей устойчивого развития, —комментирует Эдуард Таран. — Разнонаправленный опыт членов Совета директоров, соответствующий потребностям бизнеса, позволит принимать решения на долгосрочную перспективу, учитывая многофакторность развития ситуации в условиях динамизма макроэкономической среды.

Винченцо Бове обладает обширными компетенциями и высоким экспертным статусом в стекольной отрасли: работал на руководящих позициях в компаниях Vetri speciali s.p.a., Saint-Gobain VETRI, Ecolvetro, Bormioli Rocco s.p.a. и других. Окончил Генуэзский университет, пояснили в пресс-службе холдинга.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Бизнес Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : производство ESG


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