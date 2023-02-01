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Вступили в силу ограничения для электросамокатов

  • 01/02/2023, 11:43
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Вступили в силу ограничения для электросамокатов
Новый ГОСТ, который регламентирует требование ограничивать скорость передвижения электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения, действует с 1 февраля.

Отмечается, что требования документа, ранее утвержденного Росстандартом, носят рекомендательный характер, однако соблюдающие его компании вправе указать, что их продукция соответствует стандарту.

Как заявляли в Минпромторге РФ, новый стандарт призван значительно повысить безопасность граждан.

Кроме того, ГОСТ определяет требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ: электросамокаты, моноколеса и гироскутеры). В ведомстве уточнили, что ЭСИМ будут классифицированы по требованиям к их комплектации при продаже, к зарядке батарей и хранению энергии в ЭСИМ, при этом устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.

Осенью прошлого года российское правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются «средствами индивидуальной мобильности»: максимально возможная скорость ограничивается до 25 километров в час, а масса транспортного средства не должна превышать 35 кг.

В законную силу они вступят с 1 марта. За нарушение установлен штраф 800 рублей, за езду в состоянии алкогольного опьянения — 1-1,5 тыс. рублей. За создание помехи дорожному движению или причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести сбитому человеку, придется заплатить до 1,5 тыс. рублей. При причинении тяжкого вреда здоровью или при смерти пострадавшего виновного привлекут к ответственности по УК РФ.

Ранее редакция сообщала, что водителям электросамокатов хотят запретить пересекать пешеходные переходы.

Фото: pexels.com — Gustavo Fring

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Рубрики : Общество Транспорт

Регионы: Россия

Теги : электросамокаты Минпромторге РФ ГОСТ


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