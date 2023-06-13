Председателю потребкооператива вынесли приговор за мошенничество

Чановский районный суд вынес обвинительный приговор председателю совета потребительского кооператива «Карачинское сельское потребительское общество» Владимиру Романову по делу о мошенничестве при получении субсидии. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Новосибирской области.

По данным следствия, Владимир Романов умышленно подделал документы и предоставил их, чтобы получить неположенные ему субсидии, финансируемые из федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012‒2020 годах».

Таким образом он незаконно получил порядка 11 млн рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Предприниматель обязан вернуть незаконным образом полученные деньги обратно Минсельхозу.

Напомним, что ефрейтор Марина Никонорова из Новосибирска получила три года колонии за мошенничество с субсидией от Минобороны. Военнослужащая была признана нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма и получила от Министерства обороны РФ субсидию на приобретение жилого помещения в сумме 5,3 млн рублей. При этом, она умолчала о вступлении в наследство на квартиру в Новосибирске и предоставила в жилищные органы МО РФ документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об отсутствии у нее и членов ее семьи в собственности жилых помещений.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах, чтобы обманывать пользователей.