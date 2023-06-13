Прокуратура проверила кладбище в Тальменке на предмет обрушения в реку Бердь

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с информацией о том, что около 30 захоронений, расположенных на кладбище в селе Тальменка вблизи реки Бердь, могут обрушиться в реку, а также отсутствии документов на земельный участок, занятый кладбищем. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
На место возможного обрушения выезжали межрайонный прокурор Денис Серебряков совместно с главой муниципалитета и депутатом Совета депутатов сельсовета.
— Установлено, что расстояние от места последнего захоронения до водной глади более 30 метров, в настоящее время угрозы обрушения нет, — пояснили в прокуратуре. — По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами управления и контроля, а также органами местного самоуправления, направленных на предотвращение негативного воздействия вод на береговую линию, обрушения могил в реку, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, занятые кладбищем.
Ранее редакция сообщала о том, что компанию оштрафовали за укрепление береговой линии Обского моря в Бердске.
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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