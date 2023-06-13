Прокуратура проверила кладбище в Тальменке на предмет обрушения в реку Бердь

Искитимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с информацией о том, что около 30 захоронений, расположенных на кладбище в селе Тальменка вблизи реки Бердь, могут обрушиться в реку, а также отсутствии документов на земельный участок, занятый кладбищем. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

На место возможного обрушения выезжали межрайонный прокурор Денис Серебряков совместно с главой муниципалитета и депутатом Совета депутатов сельсовета.

— Установлено, что расстояние от места последнего захоронения до водной глади более 30 метров, в настоящее время угрозы обрушения нет, — пояснили в прокуратуре. — По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка полноте мер, принимаемых органами управления и контроля, а также органами местного самоуправления, направленных на предотвращение негативного воздействия вод на береговую линию, обрушения могил в реку, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, занятые кладбищем.

Напомним, вопрос обрушения берегов Обского водохранилища и необходимости проведения берегоукрепительных мероприятий постоянно поднимают жители прибрежных населенных пунктов региона. Самая большая проблема в Ордынском районе: в селе Красный Яр в зону разрушения берега, по данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, попадают уже 33 жилых дома, в которых проживают 100 человек (по улицам Советская, Обская, Кирова, Мичурина, Степная, Береговая, Солнечная). Под угрозой — линия ЛЭП, автомобильная дорога местного значения, территория двух предприятий: АО «Хлебспецстроймонтаж», ОАО «Красноярское ХПП», филиал «Мелькомбината №3».

Ранее редакция сообщала о том, что компанию оштрафовали за укрепление береговой линии Обского моря в Бердске.