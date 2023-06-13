Эксперт объяснила, почему не стоит спешить с покупкой жилья

Как сообщила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», на рынке недвижимости установился баланс, который позволяет не принимать поспешных решений, включая покупку жилья, передает ФАН.

Специалист подчеркнула, что спрос на недвижимость восстановился после 2022 года, при этом в настоящее время происходит характерное для сезона отпусков падение числа сделок. В связи с чем сложно прогнозировать перспективу состояния рынка после его окончания.

По словам Ольги Тарасовой, сегодня на рынке недвижимости свои условия скорее диктует покупатель.

— Поэтому говорить о резких изменениях вряд ли возможно, а это означает, что торопиться с покупкой недвижимости вовсе не обязательно. Решать жилищный вопрос покупатель может, исходя из своих интересов и по мере необходимости, заключила эксперт.

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