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Блеф или начало нового витка борьбы за новосибирский рынок утилизации мусора?

  • 18/08/2021, 18:19
Автор: ,
Новости Новосибирска
Новосибирский губернатор не исключил, что договор с мусорным регоператором будет расторгнут.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил возможного расторжения контракта с ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.). Об этом он сообщил во время прямого эфира на «Радио России Новосибирск», отвечая на вопрос жителя региона.

— С одной стороны, «Экология-Новосибирск» объясняет, что их подводят перевозчики, а с другой — они отвечают за весь процесс в целом и должны организовывать его без сбоев. А сбои есть, я сам лично в этом убедился не так давно, когда по просьбе жителей Мошково незапланированно заехал на улицу Западную. В одном дворе убирают регулярно, а во втором площадка завалена… К сожалению, таких случаев становится все больше и больше, — отмечает Травников.

По словам губернатора, он уже поручил Министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с регоператором. Впрочем, Андрей Травников добавил, что это произойдет, «если власти региона не увидят изменения ситуации к лучшему». В таком случае регоператор поменяется уже в 2022 году.

Напомним, недавно в соцсетях активно обсуждалась ситуация с уборкой мусора в Центральном районе Новосибирска. Страницы пестрели фотографиями с заваленными пакетами контейнерными площадками у высотных домов. Пресс-служба «Экологии-Новосибирск» объясняла ситуацию «высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей мусоровозов» и обещала жителям сделать перерасчет.

Депутат горсовета, председатель комиссии по ЖКХ Игорь Кудин заявил, что решение губернатора о смене регоператора поддержали бы не только депутаты горсовета Новосибирска и Заксобрания, но и жители города

— К моему огромному сожалению, к регоператору много претензий не только у перевозчиков, но и у жителей города, — констатировал Кудин. — Отмечу, что еще несколько лет назад мы предлагали правительству области создать двух регоператоров: городского и областного, чтобы избежать монополизации рынка. В некоторых регионах РФ сейчас вполне нормально работают три и больше регоператоров.

«Экологические» деньги отправили в мусор

Как сообщил корреспонденту Infopro54 депутат Законодательного собрания Новосибирской области, запредседателя комитета по ЖКХ Вадим Агеенко, прямого указания расторгнуть договор с «Экологий-Новосибирск» губернатор не давал. Депутат в этом убедился лично, позвонив сегодня в Министерство ЖКХ региона. По его словам, губернатор дал МинЖКХ и проектной дирекции ПОРУЧЕНИЕ: разработать механизм по расторжению контракта с регоператором. Хотя, как говорит депутат, по нормативным документам все эти процедуры уже прописаны.

— Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области давно просили губернатора расторгнуть договор с регоператором. Этот вопрос даже поднимался на сессии. Соответствующие предложения, в том числе по механизму расторжения соглашения, мы направляли заместителю губернатора Сергею Семке и министру ЖКХ,  — говорит Агеенко. — К «Экологии-Новосибирск» масса замечаний, так как она не выполняет условия соглашения, в котором четко прописан график работы, оплаты оказанных услуг и т.д. Если брать период с 2019 года по сегодняшний день, регоператор постоянно нарушает эти требования. Мы родили монополиста, который относится к своим обязанностям недостаточно добросовестно.

Собеседник Infopro54 подчеркнул, что механизм лишения статуса регоператора очень четко прописан и в законе, и в самом соглашении.

— Мы специально год назад приняли поправку в наш областной закон о взаимоотношениях с регоператором. Мы четко прописали, кто может лишить его статуса, потому что была некая нестыковка в федеральном и региональном законодательстве, то есть механизм наделения статусом регоператора был прописан от и до, а вот как лишить этого статуса — тут возникли вопросы. Согласно областному закону полномочиями по лишению статуса наделен МинЖКХ, — уточняет депутат.

В случае расторжения договора «Экология-Новосибирск» лишится статуса регоператора, но при этом будет должна выполнять все обязанности, пока не выберут нового. Агеенко уверен, что смена регоператора будет благом для региона.

— В первую очередь изменится механизм поступления денег. Сейчас все средства, собранные за утилизацию ТКО, идут на счет — кстати, счет московский. Куда они уходят? Почему «Экологии-Новосибирск» не хватает денег, чтобы вовремя рассчитаться с перевозчиками и с полигонами? — возмущается депутат.  — Если мы лишаем регоператора статуса, то эти деньги он будет обязан переводить на новый счет, открытый областным Министерством ЖКХ, и ведомство будет осуществлять контроль, как он рассчитывается с подрядчиками.

Новости Новосибирска

Что стало причиной обвалов при строительстве четвертого моста?

При этом Агеенко отметил, что тема смены регоператора с депутатами в последнее время не обсуждалась. Он не исключил, что губернатор принял решение актуализировать вопрос по следам того, о чем Заксобрание просило ранее.

— С одной стороны, мы понимаем, что у нашей области есть определенные взаимоотношения с ГК «ВИС», — рассуждает Вадим Агеенко. — Губернатор неоднократно говорил, что не хотел бы с ними портить отношения. Но дело в том, что суды, в которых учувствует ГК «ВИС», начали выходить за региональный уровень. Может быть, это связанно с тем, что есть определенный конфликт из-за еще одного проекта компании — строительства четвертого моста.

Депутат не исключает, что этот конфликт мог пошатнуть доверие губернатора к «ГК ВИС».

— Думаю, что это блеф. Конечно, нам (действующим и бывшим участникам рынка перевозки ТКО) очень приятно слушать в очередной раз, что «Экология-Новосибирск» испугается. На самом деле никто с ними не расторгнет договор. Недавно они купили новые машины, они стараются работать по-новому. Поэтому, я думаю, никакого расторжения не будет, все это делается для успокоения местного населения, — комментирует генеральный директор компании ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев. — Наше правительство таким образом показывает, что знает и видит проблемы населения. В начале августа была проблема в центре города, были переполнены мусорные баки, на данный момент «Экология-Новосибирск» просто сменила подрядную организацию, с которой работает в этой локации.

Отметим, что мусорная тематика и работа «Экологии-Новосибирск» на этом поле уже давно являются «красной тряпкой» для многих общественных, политических деятелей, а также представителей бизнеса в Новосибирской области. Против регоператора изначально были многие участники рынка — перевозчики заявляли, что «Экология-Новосибирск» постепенно вытеснит с рынка малый бизнес.  Судя по сообщениям на сайте Арбитражного суда, некоторые компании, ранее работавшие в этой отрасли, действительно ушли в другие сферы или находятся в стадии банкротства. Крупнейшие тендеры на перевозку мусора в области на 2021-2023 годах выиграла «дочка» ГК «ВИС». При этом уже после того, как «Экология Новосибирск» начала работать на рынке, в суды поступили претензии от перевозчиков  на то, что регоператор затягивал выплаты за выполненные услуги или проводил их не в полном объеме. С 2020 года на городском уровне всерьез обсуждается вопрос о смене регоператора на МУП «Спецавтохозяйство». Осенью 2021 года депутаты намеревались вынести его на рассмотрение губернатора региона. До сих пор так и не стартовала «мусорная» концессия, по которой регион должен получить два новых полигона по утилизации ТКО, оборудованных современными линиями для сортировки мусора. С одной стороны, это связано с тем, что правительство области никак не может утвердить площадку для второго полигона. С другой — концессионер не может выйти на первую площадку и начать строительство первого объекта, хотя представители ГК «ВИС» обращаются с этим предложением к области уже неоднократно. При этом действительно непонятно, как разрыв отношений с регоператором «Экология-Новосибирск» может сказаться на других проекторах, что ГК «ВИС» реализует на территории Новосибирской области: строительство четвертого моста через Обь, поликлиник.

На момент публикации материала комментарий пресс-службы ГК «ВИС» о сложившейся ситуации корреспонденту Infopro54 получить не удалось.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : расторжение договора с регоператором мусорная концессия вывоз мусора


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