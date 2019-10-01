Представители Аэропорта Толмачёво провели переговоры на форуме в Австралии

С 21 по 24 сентября в г. Аделаида (Австралия) проходил юбилейный 25-й Международный форум, направленный на открытие и развитие новых авиационных маршрутов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в работе форума традиционно приняло участие большое количество представителей зарубежных авиакомпаний и аэропортов, руководители государственных органов власти в области воздушного транспорта, представители туристических комитетов различных регионов и авиационные эксперты.

Коммерческий директор АО «Аэропорт Толмачево» Наталья Мжельская и начальник службы авиационной коммерческой деятельности Игорь Леонтьев, выступающие представителями аэропорта на форуме, провели ряд рабочих встреч и переговоров с авиакомпаниями, а также с зарубежными международными аэропортами. На встречах обсуждались перспективы открытия новых направлений полётов из Новосибирска и городов Сибирского кластера ООО «Новапорт» — Улан-Удэ, Читы, а также расширение сотрудничества с существующими партнёрами, вопросы партнёрства авиакомпаний в части развития трансферных перевозок через новосибирский аэропорт.

Проведены встречи с представителями авиакомпаний КНР (China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines, Spring Airlines, Juneyao Airlines, Hainan Airlines, Shenzhen Airlines), Японии (Japan Airlines, All Nippon Airways), Вьетнама (Vietnam Airlines), Индии (AirAsia India) и других государств.

С монгольской авиакомпанией MIAT Mongolian Airlines обсуждалась возможность открытия рейсов Новосибирск – Улан-Батор. А с европейскими авиакомпаниями Pegasus Airlines, SunExpress Airlines, LOT Polish Airlines обсуждались перспективы открытия авиасообщения со Стамбулом, Дели, Дюссельдорфом, Ганновером и Варшавой.

Кроме того, представители аэропорта Толмачёво обсудили с туристическим агентством Barcelona Air Route Development Committee вопрос поддержки прямых чартерных и регулярных рейсов из Новосибирска в Барселону.

Фото: Ростислав Нетисов