В Академпарке начнет работу бизнес-ускоритель А:СТАРТ

В Технопарке Новосибирского Академгородка завершился прием заявок на бизнес-ускоритель А:СТАРТ. Заявки на участие в программе подали более 130 человек, среди которых начинающие предприниматели, студенты, молодые ученые и разработчики. Все они решили применить свои способности и профессиональные навыки для создания собственного инновационного бизнеса, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что в этом году бизнес-ускоритель пройдет формате двух интенсивных образовательных блоков, между которыми предусмотрены этапы самостоятельной работы и индивидуальные консультации с приглашенными экспертами. Чтобы участники могли смещать работу и учебу, бизнес-интенсивы и трекшн-митинги будут проходить в выходные дни.

На данный момент руководители секций «Информационные технологии», «Приборостроение» и «Био-Нано-Мед» отбирают заявки и собеседуют претендентов. В ближайшее время все заявители, чьи проекты проходят на бизнес-ускоритель А:СТАРТ, получат письма с приглашениями. Первый бизнес-интенсив пройдет с 4 по 6 октября. Команды получат всестороннюю оценку и экспертное сопровождение по вопросам создания и развития своих инновационных проектов.

На финальной защите проектов 14 ноября станет известно, кто из участников получит приглашение в бизнес-инкубатор. Победители смогут воспользоваться возможностями поддержки стартапов и инфраструктурой Академпарка.

— Осенний А:СТАРТ 2019 будет проходить в новом формате, который мы уже опробовали весной: 6 недель интенсивной работы над своим проектом, в процессе которого участники проверяют свои бизнес-гипотезы, определяются с ценностью продукта, считают экономику, собирают команду единомышленников и даже успевают сделать первые продажи, — подчеркнул руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Старостин.

А:СТАРТ — акселерационная программа, благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются стартапы в области ИТ, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За это время благодаря работе программ Академпарка было создано 184 успешных инновационных стартапа.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка