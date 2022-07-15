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Банк «Левобережный» выдает банковские гарантии компаниям МСБ без подтверждения опыта в госзакупках

  • 15/07/2022, 10:25
Юридические лица и ИП могут оформить любой вид гарантии в рамках госзакупок 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, даже если не имеют опыта исполненных госконтрактов.

Для получения банковской гарантии достаточно предоставить декларацию по налогу на прибыль или книгу доходов и расходов за два последних отчетных квартала.Новости бизнеса

По госзакупкам в сфере дорожной отрасли тоже действует специальное предложение – гарантия под 1,9% годовых. Срок акции – до 30.09.2022.

Получить банковскую гарантию можно на сумму до 50 млн рублей. Срок – до 5 лет. Гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ банк выдает за 20 минут с момента подачи заявки. До 10 млн рублей можно получить без документов и залога. Подача заявки на гарантию возможна тендер-менеджером без участия руководителя.

Заполнить заявку на гарантию и уточнить подробности можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : банковские гарантии Банк Левобережный


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