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Представители владельцев облигаций «Дяди Денера» планируют подать на компанию в суд

  • 19/05/2021, 11:39
Автор: Марина Санькова
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Цель: взыскать с эмитента номинальную стоимость облигаций, купонный доход, неустойки, убытки и иные денежные суммы.

— Представители владельцев облигаций (ПВО) будут руководствоваться мнением инвесторов по данному вопросу: в случае, если анонсированное эмитентом общее собрание владельцев облигаций примет решение о предоставлении отсрочки эмитенту, ПВО отзовут свои иски в отношении эмитента, — сообщили в новосибирской компании «Юнисервис Капитал» (организатор размещения).

В отсутствии у эмитента средств на исполнение обязательств, у инвесторов остается, по сути, два варианта. Во-первых, судебные иски, банкротство компании и попытки взыскания. Во-вторых, получить от эмитента приемлемый план по реструктуризации задолженности, для формирование которого эмитент хочет запросить отсрочку сроком на 3 месяца.

— Оба варианта, к сожалению, не гарантируют быстрого возврата средств, как и возврата в принципе. Так, при проведении процедур банкротства подлежит ведению реестр требований кредиторов, в котором учитываются ВСЕ требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве. Указанные требования учитываются в реестре, а затем удовлетворяются, в том числе согласно принципу очередности. Расчеты с владельцами облигаций осуществляется в третью (последнюю) очередь, — поясняют в «Юнисервис Капитале». — Однако, оба варианта пока рассматриваются представителями владельцев облигаций как рабочие. Так как процедура созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций достаточно продолжительна, принято решение не терять времени на ожидание его результатов, а начать действия в отношении эмитента через суд.

Фото: pixabay.com автор: vanna44

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации иск в суд дядя Денер


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