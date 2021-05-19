Представители владельцев облигаций «Дяди Денера» планируют подать на компанию в суд

В отсутствии у эмитента средств на исполнение обязательств, у инвесторов остается, по сути, два варианта. Во-первых, судебные иски, банкротство компании и попытки взыскания. Во-вторых, получить от эмитента приемлемый план по реструктуризации задолженности, для формирование которого эмитент хочет запросить отсрочку сроком на 3 месяца.

— Оба варианта, к сожалению, не гарантируют быстрого возврата средств, как и возврата в принципе. Так, при проведении процедур банкротства подлежит ведению реестр требований кредиторов, в котором учитываются ВСЕ требования к должнику, возникшие до возбуждения дела о банкротстве. Указанные требования учитываются в реестре, а затем удовлетворяются, в том числе согласно принципу очередности. Расчеты с владельцами облигаций осуществляется в третью (последнюю) очередь, — поясняют в «Юнисервис Капитале». — Однако, оба варианта пока рассматриваются представителями владельцев облигаций как рабочие. Так как процедура созыва и проведения общего собрания владельцев облигаций достаточно продолжительна, принято решение не терять времени на ожидание его результатов, а начать действия в отношении эмитента через суд.