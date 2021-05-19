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Лучшие работы будущих журналистов определят в номинации «ПРОба пера» шестнадцатого конкурса «Сибирь.ПРО»

  • 19/05/2021, 11:52
Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» приглашает студентов факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа попробовать свои силы в номинации «ПРОба пера».

Премия учреждена полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе специально для будущих профессионалов медиаиндустрии. За время существования номинации – с 2017 года, лидерами проекта стали восемь начинающих авторов из трёх сибирских регионов – Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской области.

Участие в конкурсе «Сибирь.ПРО» дает молодым журналистам уникальную возможность заявить о себе, представить свои первые материалы на суд компетентного жюри, а также обратиться к многолетнему опыту старших коллег, получивших заслуженное признание в журналистском сообществе.

В прошлом году победители номинации «ПРОба пера» юбилейного конкурса были награждены специальными призами от информационного партнера проекта ИА «ТАСС» – сертификатом на обучение в учебном центре «Академия новостей ТАСС». Академия работает на повышение профессиональной квалификации журналистов, PR-менеджеров и специалистов медиа.

Кроме того, будущие журналисты приняли участие в 10-й «Сибирской медиа-неделе» и посетили значимые объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края, а ярким завершением пресс-тура стала поездка в Майминский район Республики Алтай.

В номинации «ПРОба пера» победа присуждается за опубликованные и неопубликованные материалы, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта. К участию принимаются работы студентов факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа, а также обучающихся по другим специальностям, но готовых связать свою жизнь с журналистикой.

В окружном медиапроекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года, а также созданные специально для «Сибирь.ПРО». Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

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Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро мультимедиа конкур журналистов


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