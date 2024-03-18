Предварительные итоги выборов президента России в Новосибирской области

По предварительным данным ЦИК на 2.18 по Москве 18 марта, в Новосибирской области Владимир Путин набрал 83,88% голосов. За него проголосовали 1166606 избирателей региона. На втором месте Владислав Даванков — 6,4% (89078), на третьем Николай Харитонов — 4,6% (63914), Леонид Слуцкий — 3.06% (42494).

В помещениях для голосования в регионе выдано 1241494 бюллетеня. 148208 человек проголосовали вне избирательных участков. 148201 бюллетень оказался в переносных, 1239725 — в стационарных ящиках для голосования. 28730 бюллетеней признано не действительными, 896110 — погашено.

На дистанте на 20.00 17 марта принято 228 578 бюллетеней — 93% от заявившихся. Выдано 230 088 бюллетеней — 94% от заявившихся на ДЭГ. Всего на дистанте в Новосибирской области решили проголосовать 245 767 участников.

По предварительным данным, общая явка составила более 60%.

В Алтайском крае более миллиона человек сделали свой выбор — на избирательных участках и с помощью дистанционного электронного голосования, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Виктор Томенко. За Владимира Путина проголосовали 84,88%, за Николая Харитонова — 5,41%.

В Республике Алтай за Владимира Путина, по предварительным данным, проголосовали 86,49%. На втором месте Николай Харитонов — 5,63%. На 18:00 17 марта явка в регионе составила 69,58%, на это время в выборах приняли участие более 110 тысяч избирателей.

В Красноярском крае за Путина проголосовали 84,12%, за Владислава Даванкова — 5,46%.

В Иркутской области Путин получил 83,89%, Владислав Даванков — 5,46%

В Кемеровском области явка превысила 94%. Путин получил 95,72%, Николай Харитонов — 1,36%.

В Омской области Владимир Путин набрал 82,77%, Николай Харитонов — 5,71%.

В Томской области у Путина 82,15%, на втором месте Владислав Даванков — 7,48%.

По данным ЦИК на 21.00 по Москве, общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%. Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), — 94%. По данным на 3.00 по Москве 18 марта, за Владимира Путина отдано 87,25% посчитанных бюллетеней, на втором месте Николай Харитонов — 4,29%.

Напомним, в 2018 году в Новосибирской области на выборах президента Владимир Путин набрал 71,06%. Павел Грудинин (КПРФ) — 16,39%, Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,58%, Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 1,62%, Григорий Явлинский («Яблоко») —1,12%, Борис Титов («Партия роста») — 0,7%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 0,65% и Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,61%. Более 16 тыс. 625 тыс. бюллетеней (1,27%) были признаны недействительными.

Выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. В них принимали участие глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.