В Новосибирской области завершились выборы президента России

Ровно в 20:00 в Новосибирской области закрылись избирательные участки для выбора президента России.

― Завершилось трехдневное голосование на выборах Президента России. Все избирательные участки закрылись, участковые комиссии приступают к подсчету голосов, ― говорится в сообщении Новосибирского избиркома.

Всего в дистанционном голосовании принято 228 578 бюллетеней – 93% от заявившихся. Выдано 230 088 бюллетеней. Всего на дистанте в Новосибирской области решили проголосовать 245 767 всего участников

Для сравнения, в Алтайском крае выдано 261 498 (94%) бюллетеней, 260 152 (94%) проголосовало. Всего на онлайн-голосование заявились 276 808 участников.

Напомним, что по состоянию на 15.00 часов явка в Новосибирской области составила 56,25%, проголосовали 1 242 735 избирателей (с учетом дистанционного голосования).

По данным ЦИКа, очная явка по России на 14:30 составила 66,57%.

Ранее редакция сообщала о том, что определили новых обладателей суперпризов викторины по истории в Новосибирской области.