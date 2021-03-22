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Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

  • 22/03/2021, 19:27
Автор: Юлия Данилова
Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов
Если они будут эффективно развиваться и перечислять налоги в региональный и федеральный бюджеты.

На минувшей неделе комиссия по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина одобрила 12 инвестиционных проектов Новосибирской области, в создание инфраструктуры которых направляются бюджетные инвестиции. Под объектами инфраструктуры понимаются объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации нового инвестиционного проекта. Как уточнили в региональном Минэкономразвития, при их реализации у региона могут списать задолженность перед федеральным центром по бюджетным кредитам. Сумма списания может соответствовать объему фактического поступления налоговых доходов в федеральный бюджет от реализации этих проектов.

— Бюджетные инвестиции и субсидии в объекты инфраструктуры по одобренным проектам составят около 3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты составит 61,4 млрд. Одобренные проекты планируется реализовать в следующих сферах: обрабатывающие производства, логистическая деятельность, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, — отметили в Минэкономразвития Новосибирской области.

В ответ на запрос Infopro54, в ведомстве пояснили, о каких проектах идет речь. Прежде всего, это несколько новых предприятий, расположенных в Промышленно-логистическом парке: строительство центра торговли и переработки сельхозпродукции (ОРЦ «Русагромаркет»), завода по производству соленых закусок (PepsiCo), производственно-логистического комплекса ГК «Алютех».

Ранее министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что в рамках инвестпрограммы в расширение инфраструктуры ПЛП в 2021 году планируется направить 240 млн рублей бюджетных средств. В первую очередь, эти деньги пойдут на обеспечение инфраструктурой новых резидентов — холдинга «Росагромаркет» и ГК «Алютех». Сами компании направят на эти цели еще около 1 млрд рублей.

5 проектов, вошедших в федеральный список, находятся на территории ТОСЭР «Линево» и «Горный», которые (как и ПЛП) курирует АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»: создание машиностроительного завода пищевого оборудования, организация производства металлических конструкций,   создание комплекса по утилизации отходов углеобогащения, а также создание комплекса для выращивания грибов вешенка и строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна.

На строительство подстанции для ТОСЭР в Линево в 2021 году планируется направить 342 млн рублей.

Еще один проект расположен на новой площадке АИРа — ПЛП «Южный». Это строительство завода по производству кормов для домашних животных (Nestle).

В список инвестпроектов, за развитие инфраструктуры которых область может списать бюджетные кредиты федерации, также вошли завод ООО «Сибирская академия молочных наук» (холдинг «ЭкоНива»)  производительностью 1150 тонн молока в сутки, проект птицефабрики «Утянская» мощностью до 18 тысяч тонн мяса утки в год (ООО Птицефабрика «Улыбино»), строительство новой очереди Технопарка  — научно-производственного комплекса площадью 16000 кв. м.

— Создание объектов инфраструктуры позволит ввести в эксплуатацию новые производства, по которым в течение 10 лет будут получены около 27 млрд рублей налоговых платежей в федеральный и региональный бюджеты, — отметили в Минэкономразвития области.

По данным регионального Минфина, названным на заседании правительства 9 марта, бюджетные кредиты Новосибирской области, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 1 января 2021 года составляли 26,4 млрд рублей. На 1 января 2022 года они должны были снизиться до 16,8 млрд, на 1 января 2023-го — до 16,1 млрд, а на 1 января 2024-го — до 15,37 млрд. Правда, при этом область планировала резко увеличить объем кредитов, привлеченных в банках — с 1 млрд рублей на 1 января 2021 года до 14,6 млрд на 1 января 2022 года. То есть погашать бюджетные займы планировалось за счет более дорогих банковских. В 2023 году область также намеревалась увеличить объем привлечения на публичном долговом рынке с 21,5 млрд (на 1 января 2021 года) до 35,5 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : резиденты инвестиции господдержка


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