В третьем квартале прожиточный минимум в Новосибирской области составил 12 037 рублей

В Новосибирской области установлен прожиточный минимум за III квартал 2020 года. Согласно постановлению губернатора области Андрея Травникова, он составил 12 037 рублей. По сравнению со II кварталом 2020 года прожиточный минимум в среднем на жителя области сократился на 244 рубля (с 12 284 рублей).

По основным социально-демографическим группам населения прожиточный минимум составил: для трудоспособного населения – 12 785 (с 13 054 руб.), пенсионеров – 9 653 (с 9 823 руб.), детей – 12 454 рубля (с 12 729 руб.).

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