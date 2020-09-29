Преимущества и особенности кожухотрубных подогревателей

Эффективнее всего данный процесс происходит при участии двух сред: идентичных по своим физическим характеристикам или кардинально противоположных. В качестве теплоносителя может применяться вода, пар либо газ. Для извлечения максимальной пользы из этих сред задействуют кожухотрубные подогреватели. Он отвечает за передачу температуры между различными средами.

Главные преимущества кожухотрубных подогревателей

Среди главных достоинств кожухотрубных подогревателей можно выделить:

Стабильное функционирование при гидравлических воздействиях. Возможность использования при высоких температурных режимах и уровне давления. Демократичную стоимость. Нетребовательность к рабочей среде. Высокий КПД.

Рабочая среда в трубах не всегда стабильная. Функционирование в условиях перепадов – это весомое преимущество для любого теплообменника. Максимальную стабильность демонстрирует именно кожухотрубная разновидность теплообменников.

К их плюсам относят и отличную функциональность при взаимодействии с высокими температурами. Этот параметр дает возможность применять не только жидкие теплоносители, но и пар.

Кожухотрубные подогреватели способны работать при повышенном давлении, поэтому они пользуются наибольшей популярностью среди всех устройств, передающих температуру между средами.

Росту спроса на них способствует и демократичная цена. Если сравнивать с другими видами теплообменников, то ни один не сможет сравниться с кожухотрубными подогревателями.

Такие устройства обладают достаточно простой конструкцией, что в сочетании с массовым производством и обусловливает их доступную стоимость. Упрощенная конструкция не сказывается на эффективности и продолжительности использования.

Такие теплообменники способны эффективно и бесперебойно функционировать при любом качестве теплоносителя. Эти устройства «не капризные», им не страшны агрессивные среды. Трубы в подобных условиях, естественно, заполонит налет, но от него можно избавиться путем механической чистки.

Кожухотрубные подогреватели – это надежные устройства с продолжительным сроком эксплуатации. Они обеспечивают максимально эффективную передачу температур между средами.

Фото с сайта Нижегородского завода теплообменного оборудования