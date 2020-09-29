Coca-Cola предложит кофе

— Запуск продаж зернового и молотого кофе под брендом Costa Coffee — один из первых ключевых этапов в реализации стратегии компании по развитию сегмента кофе и кофейных напитков. Уже сейчас его можно купить в магазинах «Перекресток», «Пятерочка» в Москве, Санкт-Петербурге, в Центральном регионе. До конца года начнутся отгрузки в АШАН, «Магнит» и другие крупные сети, — пояснила Infopro54 региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.

— Мы внимательно анализировали рынок в России, большинство чашек кофе употребляется именно дома, это самый большой сегмент, поэтому мы начали именно с горячих напитков, а также сегмента самообслуживания в канале HoReCa, — добавила Мокина.

По ее словам, начиная с ноября, Costa Coffee появится во всех каналах Москвы, Санкт-Петербурга и Центрального региона, а со следующего года планируется расширение в другие регионы, в том числе и Сибири.

Комментировать конкурентную среду на региональном рынке собеседник Infopro54 отказалась, но отметила, что для каждого сегмента есть своя ниша и свой потребитель.

Как сообщал «Коммерсант», рекомендованная регулярная полочная цена с НДС за упаковку в 200 г под брендом Costa Coffee составит 399 рублей. В дальнейшем компания рассматривает возможность дистрибуции кофе в капсулах и для профессионального использования. Издание констатирует, что потребление зернового и молотого кофе в России растет. По данным Nielsen, в крупнейших розничных сетях РФ с августа 2019 года по июль 2020 года продажи категории выросли на 16,1% в денежном выражении и на 12,8% в натуральном. В Euromonitor International оценивают объем российского рынка кофе в 140,13 тысячи тонн, а оборот — в 224,7 млрд рублей на 2020 год. Крупнейший игрок — Nestle (марка Nescafe), с долей 19,4% российского рынка кофе в 2019 году.

По данным 2ГИС, в рубрике «Кофе» в Новосибирске зарегистрированы 2378 участников, «Кофе в зернах» — 531.

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