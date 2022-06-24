Преимущества контекстной рекламы Яндекса

Преимущества и особенности контекстной рекламы

Контекстная реклама хороша тем, что клиент платит исключительно за посетителей, которые приходят к нему на сайт, заинтересованных в приобретении конкретного товара или услуги. За клик оплачивается поисковая реклама, а также та, что размещают на сайтах партнерской сети Яндекса – это выгодно для ее заказчиков.

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Контекстной называют разновидность интернет рекламы, в которой рекламные объявления демонстрируются в соответствии с запросами контента, сделанным пользователем. Она также может соответствовать контексту страницы, на которой находится пользователь.

Рекламные объявления оптимизируются по множеству факторов, что делает их максимально результативными. Контекстную рекламу принято классифицировать на две больших категории:

Поисковую. Контекстно-медийную.

В первом случае рекламные ссылки выводятся в результатах поиска.

Во втором случае речь идет о баннерах и рекламных блоках, соответствующих интересам посетителей сайтов.

Реклама в поисковой выдаче предполагает оплату только за тех клиентов, которые переходят на сайт по объявлению. Она доказала свою эффективность на практике.

Что касается медийной рекламы, то с ее помощью можно раскрыть бренд, сделать это максимально ярко, привлечь клиентов путем вызова у них эмоционального отклика. Такую рекламу демонстрируют на тысячах интернет-ресурсов партнерской сети.

Есть еще видеореклама, ее применяют с целью формирования имиджа организации, продвижения продукции с услугами в формате видео.

Хорошо зарекомендовал себя в продвижении ретаргетинг. Речь идет о технологии возврата клиентов на сайт. Принцип ее работы простой: посетители, которые посещали ресурс, видят баннеры с его рекламой и возвращаются снова.

Эффективность контекстной рекламы в Яндекс подтверждает ее огромная популярность. Она привлекает клиентов с уже сформированным спросом. Для измерения ее эффективности задействуют мощные системы веб-аналитики.

Контекстная реклама позволяет максимально точно попадать в свою аудиторию, стимулировать ее к совершению покупок. Трафик, который она дает, считается целевым. Это инструмент с большим охватом, привлекающий всех заинтересованных пользователей.

Заказать создание такой рекламы стоит всем, кто хочет продвинуть свой бизнес, за короткий срок увеличить приток клиентов и, соответственно, прибыль. Ее можно запустить даже при сравнительно небольшом бюджете.

У заказчика есть возможность контролировать ход рекламной компании.