Как распознать фальшивый ОСАГО

Некоторые автовладельцы, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей, ищут более дешёвые пути для приобретения полиса. Но далеко не всегда бюджетная покупка оказывается успешной, так как велика вероятность по незнанию нарваться на мошенников и получить на руки подделку.
Такие документы в основном печатаются на простом цветном принтере, но также могут встречаться и подделки, выполненные на хорошей бумаге с водяными знаками и печатями. Они лишь имитируют оригинальный документ страхования, так как официально такой экземпляр полиса ОСАГО не будет оформлен ни в одной страховой компании.
Бывают случаи, когда злоумышленники под видом страховых агентов заранее оформляют полис у страховой компании, а после, делая множество копий оригинального документа и вписывая туда нужные данные, продают подделки ничего не подозревающим воителям.
Автомобилистам следует быть внимательнее, так как в интернете стало появляться все больше фишинговых сайтов и контактов мошенников, которые под видом страховых посредников предлагают свои сомнительные услуги.
— К сожалению, автовладельцам, купившим полис у мошенников, после попадания в ДТП будет отказано в выплате. Поэтому стоит покупать полис ОСАГО только в официальных точках продаж, у официальных страховых посредников, на сайтах и в приложениях страховых компаний. А также тщательно проверять указанные данные о транспортном средстве, собственнике и водителе. Автовладельцы, которые уже приобрели страховку и хотят убедиться в его подлинности, могут сделать это сразу несколькими способами, — отмечает заместитель исполнительного директора Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. — Во-первых, стоит проверить, имеет ли компания лицензию на продажу страховых полисов на сайте Банка России. Во-вторых, пробив серию и номер действующего страхового полиса на сайте РСА, можно изучить всю информацию об автомобиле, который указан в документе. И, наконец, проверить достоверность полиса можно также через QR-код, который печатается в верхнем правом углу страхового полиса. Наведя на него сканер смартфона, можно сверить срок действия и дату выдачи полиса, а также проверить достоверность информации о VIN-коде, госномере, марке и модели машины.
Фото: pixabay.com — jackmac34
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