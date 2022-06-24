Как распознать фальшивый ОСАГО

Некоторые автовладельцы, пытаясь сэкономить несколько тысяч рублей, ищут более дешёвые пути для приобретения полиса. Но далеко не всегда бюджетная покупка оказывается успешной, так как велика вероятность по незнанию нарваться на мошенников и получить на руки подделку.

Полностью поддельный полис

Такие документы в основном печатаются на простом цветном принтере, но также могут встречаться и подделки, выполненные на хорошей бумаге с водяными знаками и печатями. Они лишь имитируют оригинальный документ страхования, так как официально такой экземпляр полиса ОСАГО не будет оформлен ни в одной страховой компании.

Бывают случаи, когда злоумышленники под видом страховых агентов заранее оформляют полис у страховой компании, а после, делая множество копий оригинального документа и вписывая туда нужные данные, продают подделки ничего не подозревающим воителям.

Автомобилистам следует быть внимательнее, так как в интернете стало появляться все больше фишинговых сайтов и контактов мошенников, которые под видом страховых посредников предлагают свои сомнительные услуги.