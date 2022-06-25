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Регионам Сибири нужен комплексный подход к развитию внутренних водных путей

  • 25/06/2022, 11:41
Автор:
новости Новосибирска
А пока речники просят увеличить субсидии на дноуглубительные работы.

В рамках IX Международного Сибирского транспортного форума прошло заседание Экспертного совета по вопросам внутреннего водного транспорта Обского и Обь-Иртышского бассейнов внутренних водных путей при Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот), сообщила пресс-служба форума.

По данным руководителя ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Романа Чеснокова, в 2021 году в пункты назначения были доставлены около 680 тысяч пассажиров и перевезены почти 6,7 млн тонн народно-хозяйственных грузов. Основными грузами, перевозимыми водным транспортом в Обь-Иртышском бассейне, являются нерудно-строительные материалы, уголь, ЖБИ, нефтеналивные грузы. В навигацию 2022 года наметилась тенденция к увеличению перевозки грузов и пассажиров.

новости Новосибирска

Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

Но такими результатами могут похвастаться не все участники рынка речных перевозок Сибири.

— За последние годы в Обском бассейне участились периоды малой водности. В целом прошедшая навигация 2021 года по гидрологическим условиям была маловодной и, как следствие, неблагоприятной для судоходства. В результате введены ограничения осадки судов на 7 участках водных путей протяженностью 894 км, — отметил и. о. руководителя ФБУ «Администрация Обского БВП» Павел Мешков. — В зоне действия учреждения в прошлом году общий объем грузоперевозок составил 6 млн тонн.

На проблему маловодья указал и председатель совета директоров АО «Томская судоходная компания» Владимир Кноль.

— Есть вопросы, которые нас очень беспокоят. В первую очередь, пугающее мелководье уже с открытия навигации. За первые полтора месяца 2022 года потери провозной способности флота из-за недогруза составили 55 тысяч тонн, — сообщил он.

Исходя из прогнозируемого развития мелководья в Обском бассейне в навигацию 2022 года, Владимир Кноль предложил рассмотреть возможность выделить дополнительные субсидии в размере 30 млн рублей на увеличение объемов дноуглубительных работ.

Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев предложил для решения отраслевых проблем объединить усилия субъектов федерации.

— Реализация отдельных региональных программ развития не будет иметь должного экономического эффекта. Важен единый комплексный подход к развитию внутренних водных путей Обского и Обь-Иртышского бассейнов во взаимоувязке и с учетом экономических потенциалов всех регионов, — заявил министр.

новости Новосибирска

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

Напомним, на пленарном заседании Сибирского транспортного форума первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель общественного совета Минтранса России Татьяна Горовая рекомендовала регионам Сибири, представителям правительства РФ и предпринимателям вернуться к проекту по увязке внутренних водных путей и Северного морского пути.

— Да, это будет дорого, да, в первое время будет нерентабельно, но это альтернатива и хорошая возможность разгрузки текущих транспортных коридоров, — пояснила она.

Вопрос развития грузоперевозок на внутренних водных путях, в том числе оказание поддержки по приобретению судов и т.д., поддерживает и Совет Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Николай Журавлев.

— По поручению президента уже определен единый оператор, который станет отвечать за перевозку грузов по Северному морскому пути, — корпорация «Росатом», — отмечал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Интересно, что в конце прошлого года президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов в ходе круглого стола, организованного редакцией Infopro54, также рассказывал о перспективности грузоперевозок внутренними водными путями.

— Если говорить о перевозках водным транспортом… Развитие этого направления сдерживает тот факт, что сегодня навигация на Оби занимает 2,5 месяца, в отличие от советского времени, когда река работала 7-8 месяцев в году, — напоминал эксперт. — У нас был запрос на перевозку угля из Новосибирска в Германию водными путями в связи с высокой загрузкой железнодорожного направления. Проведенные расчеты показали, что для обеспечения водности на реке нужно проводить дноуглубительные работы на 6 млрд рублей.

По его словам, в правительстве РФ есть методика, на основании которой решение о выделении таких средств может быть принято, если перевозчики гарантируют дополнительную транспортировку 6 млн тонн грузов в год. Однако, никто из перевозчиков сегодня не может дать такие гарантии. Поэтому вопрос пока не решен. Ну а сейчас нужно делать расчеты о смене вектора транспортных поставок тяжеловесных грузов на Север.

 

Ранее редакция сообщала, как компании адаптируются к новой ситуации на рынке грузоперевозок контейнеров. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : транспорт грузоперевозки власть бизнес


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