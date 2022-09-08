Преимущества ламината как напольного покрытия

Почему стоит выбрать ламинат

Салон напольных покрытий для дома megapoliya.ru предлагает более тысячи образцов ламината. В наличии имеются не только обычные, но и крупноформатные образцы.

Одна из особенностей ламината заключается в том, что он достоверно имитирует более дорогостоящую паркетную доску. С такой отделкой пола помещения выглядят респектабельно. Ламинат дуб беленый – это один из самых популярных вариантов. Такое покрытие можно постелить в спальне, гостиной или кабинете.

Технологии производства ламинированной доски постоянно совершенствуются, поэтому ее поверхность способна имитировать не только древесину, но и другие виды материалов, к примеру, камень или керамику.

Ламинат можно постелить в любом помещении, главное – правильно подобрать цвет и толщину.

Основные достоинства ламината

К достоинствам ламината можно отнести:

прочность;

стойкость к истиранию;

презентабельный внешний вид;

приемлемую стоимость.

Такое покрытие хорошо противостоит нагрузкам, на его поверхности не остается вмятин от ножек шкафов и другой мебели. По этому параметру он превосходит более дешевый линолеум. По ламинату допустимо перемещать предметы обстановки на колесиках – поверхность не поцарапается.

Покрытие такого типа хорошо противостоит высоким температурам. Оно не нуждается в циклевании и полировании. Ламинат my step легко содержать в чистоте, для этого его протирают влажной тряпкой.

В составе современной ламинированной доски нет токсичных компонентов, способных отрицательно повлиять на здоровье жильцов. Его поверхность не накапливает пыль с бактериями. Ламинат смело могут стелить в своих домах люди, имеющие склонность к аллергии. Такое покрытие отлично подходит для детских комнат.

Среди других достоинств ламинированной доски можно выделить ее относительно простой монтаж, долгий срок службы. Покрытие можно эксплуатировать на протяжении нескольких лет при условии его правильной установки.

Ламинат более доступен по стоимости, чем паркет и натуральная доска. Для многих людей, раздумывающих какое напольное покрытие выбрать, это весомый аргумент. При этом ламинированная доска достаточно качественная.

Многочисленные достоинства ламината сделали его популярным, он обходится дешевле натурального деревянного массива и керамогранитной плитки. Такое покрытие используют в помещениях различного назначения. Большой ассортимент позволяет подбирать цветовую гамму и фактуру в соответствии с особенностями конкретного интерьера.

Ламинат выпускают в различных стилистиках, покупателям предлагаются классические и необычные коллекции. В продаже есть варианты для приверженцев хай-тека и модерна.

Относительно простой монтаж позволяет справляться с этой работой самостоятельно и экономить на услугах мастеров. Для укладки достаточно иметь бытовой инструмент. В ходе монтажа ламинированную доску не требуется обрабатывать антисептическими и защитными средствами, что значительно ускоряет ход работ.

Ламинат обладает износостойкими поверхностями. Он не боится контактов с колесиками компьютерных кресел и каблуками женской обуви. Ему не повредит и случайно упавшая на пол сигарета.

Ламинированное напольное покрытие обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Это объясняется высокой плотностью прессованной плиты. Шумоизоляция у него тоже на уровне. Ламинированную доску из специальных коллекций с дополнительным слоем звукоизоляции рекомендуется укладывать в квартирах, которые располагаются над магазинами или заведениями общественного питания.

Подобная облицовка пола привлекательно смотрится, преображает своим видом помещение. Покрытие искусно воссоздает фактуру натуральных материалов, не утрачивает исходного цвета с течением времени. С его помощью легко создать роскошный интерьер.

Ламинированную доску можно применять не только в жилых зданиях, но и в магазинах, офисах. С подбором оптимальной толщины и степени износостойкости не возникает никаких проблем.

Это простое в уходе покрытие, которое славится своей экологичностью. Срок его службы составляет порядка четверти века. Ламинат способствует созданию уютной обстановки, по нему приятно ходить. В продаже представлены панели разного цвета и размера, правильный подбор характеристик обеспечит долговечную эксплуатацию напольного покрытия. Плюсов у ламината гораздо больше, чем минусов, при правильном монтаже и уходе он будет сохранять эстетичный вид на протяжении десятков лет.