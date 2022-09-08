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В Новосибирской области готовят список новых особо охраняемых природных территорий

  • 08/09/2022, 14:12
Автор:
особо охраняемые природные территории
С учетом ошибок, обкатанных на Заельцовском бору.

Первым блин комом

Сейчас в Новосибирской области идет формирование уже двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Первым проектом, который собрал на себя все шишки, стал Заельцовский бор. История с созданием на его территории ООПТ длится уже второй год. Закон не устоял в суде и был направлен на доработку.

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Как пояснил на комиссии по экологии регионального парламента заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер, в июне ведомство разработало проект поправок в закон, он был согласован в правительстве области и департаменте по недропользованию, но мэрия Новосибирска документ в очередной раз завернула и выставила новые требования. Сейчас они проработаны и проект ООПТ вышел на очередной виток согласований.

— Еще одна проблема с которой мы столкнулись — в границах территории есть земли Минобороны РФ. В соответствии с федеральным законодательством мы сейчас ждем согласования из этого ведомства, — отметил чиновник.

Сделали выводы

Вторая особо охраняемая природная территория появилась в области в августе. Этот статус получил Караканский бор.  По данным Минприроды, он создан на территории трех районов и занимает более 100 тысяч гектаров. Парк был создан без изъятия земельных участков у собственников. Из состава парка исключены земли, занятые населенными пунктами. При этом для удовлетворения запросов населения в ООПТ было выделены 5 функциональных зон:

— заповедная зона (6 тысяч гектаров),

— зона традиционного природопользования — 4 участка (54,7 тысячи гектаров),

— зона лесохозяйственного использования (31,8 тысячи гектаров),

— рекреационная зона (8,1 тысячи гектаров)

— зона охраны историко-культурных объектов — 15 участков (200 гектаров).

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— Режим очень долго обсуждался, были максимально учтены интересы местных жителей. К основным разрешенным видим использования на территории природного парка в итоге отнесены: заготовка древесины на лесных участках, предоставленных в аренду на дату создания парка до окончания договора, заготовка древесины гражданами до собственных нужд, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов во всех зонах за исключением заповедных. Любительская охота разрешена в зонах традиционного и лесохозяйственного использования, разрешена заготовка сена во всех зонах, кроме заповедной. Строительство объектов капстроительства и нелинейных объектов для обеспечения функционирования населенных пунктов разрешено везде, за исключением заповедной зоны и зоны охраны историко-культурных объектов. Разрешена добыча подземных вод, — перечислил Валерий Шрейдер.

К запрещенным видам деятельности в новой ООПТ власти отнесли заключение новых договоров аренды лесных участков, промысловую охоту, предоставление участков для ведения садоводства и огородничества, ИЖС, запрещено хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, геологические изыскания.

— Планируется, что все физические лица будут посещать природный парк бесплатно, за исключением тех, кто будет вставать в организованных лагерях в зонах рекреационного использования, — комментирует Валерий Шрейдер.

Сейчас министерство ведут работу по созданию охранной зоны природного парка и госучреждения, которое будет его обслуживать.

На перспективу

Чиновник также не исключил, что в области могут появиться новые особо охраняемые зоны. В первую очередь речь идет об ООПТ регионального значения «Шлюзовский лесоболотный комплекс «Сказочный». Напомним, жители Нижней зоны Академгородка уже не раз выходили на акции протеста, требуя присвоить зеленой зоне этот статус.

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— Создание этой территории инициировано жителями микрорайона Правые Чёмы. Она расположена на правом берегу Новосибирска между микрорайонами Правые Чёмы и Нижняя Ельцовка. Ориентировочная площадь — около 500 гектаров, она расположена в границах Новосибирска, — пояснил замминистра. — Сейчас территория имеет статус городских лесов, и до сих пор открыт вопрос категории будущей ООПТ — регионального или местного значения.

Вопрос о статусе этого комплекса рассматривался уже несколько раз в 2021 году. По итогам обсуждения министерству было рекомендовано включить его в перечень ООПТ.

Валерий Шрейдер добавил, что сейчас ведомство готовит перечень перспективных площадок для создания новых особо охраняемых природных территорий на территории региона. В этот список планируется включить «Шлюзовский лесоболотный комплекс «Сказочный».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Заельцовском парке можно было бы разместить масштабный турпроект. А также рассказывала о скандалах вокруг зеленых зон Новосибирска. 

Фото сайта Туристический портал Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология особо охраняемые природные территории ООПТ золеные зоны благоустройство


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