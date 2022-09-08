В Новосибирской области готовят список новых особо охраняемых природных территорий

Первым блин комом

Сейчас в Новосибирской области идет формирование уже двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Первым проектом, который собрал на себя все шишки, стал Заельцовский бор. История с созданием на его территории ООПТ длится уже второй год. Закон не устоял в суде и был направлен на доработку.

— Еще одна проблема с которой мы столкнулись — в границах территории есть земли Минобороны РФ. В соответствии с федеральным законодательством мы сейчас ждем согласования из этого ведомства, — отметил чиновник.

Сделали выводы

Как пояснил на комиссии по экологии регионального парламента заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер, в июне ведомство разработало проект поправок в закон, он был согласован в правительстве области и департаменте по недропользованию, но мэрия Новосибирска документ в очередной раз завернула и выставила новые требования. Сейчас они проработаны и проект ООПТ вышел на очередной виток согласований.

Вторая особо охраняемая природная территория появилась в области в августе. Этот статус получил Караканский бор. По данным Минприроды, он создан на территории трех районов и занимает более 100 тысяч гектаров. Парк был создан без изъятия земельных участков у собственников. Из состава парка исключены земли, занятые населенными пунктами. При этом для удовлетворения запросов населения в ООПТ было выделены 5 функциональных зон:

— заповедная зона (6 тысяч гектаров),

— зона традиционного природопользования — 4 участка (54,7 тысячи гектаров),

— зона лесохозяйственного использования (31,8 тысячи гектаров),

— рекреационная зона (8,1 тысячи гектаров)

— зона охраны историко-культурных объектов — 15 участков (200 гектаров).

К запрещенным видам деятельности в новой ООПТ власти отнесли заключение новых договоров аренды лесных участков, промысловую охоту, предоставление участков для ведения садоводства и огородничества, ИЖС, запрещено хранение и применение ядохимикатов, химических средств защиты растений, геологические изыскания.

— Планируется, что все физические лица будут посещать природный парк бесплатно, за исключением тех, кто будет вставать в организованных лагерях в зонах рекреационного использования, — комментирует Валерий Шрейдер.

Сейчас министерство ведут работу по созданию охранной зоны природного парка и госучреждения, которое будет его обслуживать.

На перспективу

Чиновник также не исключил, что в области могут появиться новые особо охраняемые зоны. В первую очередь речь идет об ООПТ регионального значения «Шлюзовский лесоболотный комплекс «Сказочный». Напомним, жители Нижней зоны Академгородка уже не раз выходили на акции протеста, требуя присвоить зеленой зоне этот статус.

Вопрос о статусе этого комплекса рассматривался уже несколько раз в 2021 году. По итогам обсуждения министерству было рекомендовано включить его в перечень ООПТ.

Валерий Шрейдер добавил, что сейчас ведомство готовит перечень перспективных площадок для создания новых особо охраняемых природных территорий на территории региона. В этот список планируется включить «Шлюзовский лесоболотный комплекс «Сказочный».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Заельцовском парке можно было бы разместить масштабный турпроект. А также рассказывала о скандалах вокруг зеленых зон Новосибирска.