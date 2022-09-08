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На Алтае трех экс-бухгалтеров осудят за мошенничество и незаконный оборот средств

  • 08/09/2022, 15:25
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На Алтае трех экс-бухгалтеров осудят за мошенничество и незаконный оборот средств
Бывшие сотрудники Улаганской районной больницы похитили из бюджета почти 30 млн. рублей.

Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, три бывших сотрудника Улаганской районной больницы проходят фигурантами по уголовным делам о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следователей, обвиняемые во время работы в учреждении здравоохранения начисляли завышенную зарплату себе, своим родственникам и знакомым, которые даже не имели отношения к организации, а также подделывали и использовали в своих целях платежные поручения о переводе денежных средств

— С 2014 по январь 2019 они похитили около 29,7 млн рублей бюджетных средств, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело будет направлено в Горно-Алтайский городской суд.

Районная больница предъявила к обвиняемым исковое заявление, чтобы взыскать похищенную сумму.

 

Ранее редакция сообщала, что бывшего заместителя директора Горно-Алтайского ЖКХ оштрафовали за взятки. Суд приговорил его двухмиллионному штрафу.

Фото: pixabay.com — sajinka2

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Республика Алтай

Теги : хищение бюджетных средств уголовное дело суд


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