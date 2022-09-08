На Алтае трех экс-бухгалтеров осудят за мошенничество и незаконный оборот средств

Как сообщили в прокуратуре Республики Алтай, три бывших сотрудника Улаганской районной больницы проходят фигурантами по уголовным делам о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей.

По версии следователей, обвиняемые во время работы в учреждении здравоохранения начисляли завышенную зарплату себе, своим родственникам и знакомым, которые даже не имели отношения к организации, а также подделывали и использовали в своих целях платежные поручения о переводе денежных средств

— С 2014 по январь 2019 они похитили около 29,7 млн рублей бюджетных средств, — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело будет направлено в Горно-Алтайский городской суд.

Районная больница предъявила к обвиняемым исковое заявление, чтобы взыскать похищенную сумму.

Ранее редакция сообщала, что бывшего заместителя директора Горно-Алтайского ЖКХ оштрафовали за взятки. Суд приговорил его двухмиллионному штрафу.