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Загрязнение атмосферы в Новосибирске составляет 7 баллов

  • 03/05/2022, 12:26
Новосибирск
Основная причина — неконтролируемые палы травы в прилегающих к Новосибирску районах, в том числе в садовых и дачных обществах.

В Новосибирске воздух по-прежнему наполнен запахом гари и пылью. Качество атмосферы ухудшилось до 7 баллов из 10. Об этом говорят показатели сервиса AirVoice, пишет КП-Новосибирск.  AirVoice не рекомендует в это время выходить на улицу, и дышать полной грудью. По данным сайта Windy.com, в Новосибирске остается повышенная концентрация углекислого газа.

Судя по данным сервиса AirVoice, до этого загрязнение в 6 баллов в городе наблюдалось 1 мая. В остальные праздничные дни загрязнение атмосферы города находилось на уровне 4-5 баллов.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области 3 мая сохраняется высокая пожароопасность (4 класса) с довольно сильными порывами ветра —до 14 м\с и без существенных осадков. В МЧС Новосибирской области отмечается, что за последние сутки в регионе произошло 220 техногенных пожаров (18 — в городе, 202 — в области). В СМС оповещениях от МЧС, которые приходят на каникулах, ежедневно говорится о запрете разведения открытого огня, так как имеются случаи его перехода на жилые дома. В чатах садовых и дачных обществ также распространяются предупреждения не сжигать мусор на открытом огне при сильном ветре и не оставлять его без присмотра. Людей ставят в известность, что при первых признаках возгорания сразу будет вызываться пожарная служба, а на виновника будет накладываться штраф — от 5 до 20 тыс рублей.

Напомним, 30 апреля в правительстве региона состоялось внеочередное заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) в связи с осложнением обстановки с природными и техногенными пожарами в регионе. С экстренным обращением к жителям области в эфир 10 телеканалов и трех радиостанций выходил губернатор Андрея Травников, говорится на сайте управления МЧС. На 30 апреля в регионе были зафиксированы 261 термических точек, из них 174 — в пятикилометровой зоне, 259 случаев неконтролируемых палов травы. Наибольшее количество в Северном, Куйбышевском, Венгеровском районах области.

Высокая пожароопасность сохраняется и в прилегающих к Новосибирской области регионах: в Томской, Кемеровской области — 4 класс, в Алтайском крае и Республике Алтай — 4-5 класс.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске протестировали самолет для тушения пожаров, а также о том, что новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов

Фото с сайта МЧС Новосибирской области

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экология пожар


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