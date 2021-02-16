Сибирские ученые опровергли наличие гена преступности

В некоторых школах Новосибирской области запущен проект программы «Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций». Его авторы опровергли версию, которую ранее выдали некоторые СМИ, о том, что в новосибирских школах с помощью генетического тестирования будут выявлять будущих преступников. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам заведующего межинститутским сектором Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики СО РАН» Владимира Максимова задачи выявить ген преступности в эксперименте не ставилось, а упоминаемый в новостях Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в этом проекте не участвует.

Владимир Максимов объяснил, что целью проекта является совершенствование работы школьных психологов. Соответственно, полученные знания о генетических особенностях ребенка могут помочь скорректировать его поведение.

Отмечается, что для исследования были выбраны три самых изученных гена, взаимосвязанность которых с теми или иными особенностями личности уже многократно показана в мировых научных исследованиях.

— Разумеется, это не какие-то «гены преступника», а варианты нормы. Один ген или полиморфизм не может полностью определять поведение человека. Но на больших группах какие-то закономерности все-таки просматриваются. Например, известно, что носительство определенного генотипа предрасполагает к синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Каким образом делаются такие выводы? Этот генотип изучается в группе здоровых детей и в группе детей с указанными отклонениями. Предположим, оказывается, что в группе здоровых детей его носителем является только 10 %, а в группе с отклонениями — 25 %. Так ученые заключают, что у носителей этого генотипа в 2—2,5 раза выше вероятность развития гиперактивности и СДВ. Однако речь идет только о вероятности, ведь у 10 % детей из первой группы ничего такого не наблюдалось, — рассказывает ученый.

Владимир Максимов подчеркнул, что многое зависит от того, в какую сторону будет направлен имеющийся потенциал. Так, определенные генотипы часто встречаются у детей с асоциальным поведением, но, с другой стороны, они же преобладают у успешных спортсменов, военных.

— Генетическая особенность сама по себе ничего не решает. В том-то и преимущество этого проекта, что психолог знает ребенка и с других сторон. Информация о генетических особенностях — всего лишь дополнительный инструмент в его арсенале. Ими могут объясняться некоторые поведенческие трудности. Возможно, опираясь на эти знания, можно будет лучше подобрать методики работы с конкретным ребенком, — говорит Владимир Максимов.

Авторы проекта — муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирска «Городской центр образования и здоровья “Магистр”» и ООО «ВедаГенетика». Также в исследовании задействованы студенты Новосибирского государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности «клиническая психология». Оно поддержано и утверждено к реализации Министерством образования и науки Новосибирской области. В качестве пилотного проекта программа реализуется в 2020—2021 годах на базе нескольких школ Новосибирска, на учениках 5—11 классов. Участие в ней — строго по желанию учеников и родителей.

Основной этап планировалось завершить в прошлом году, но вмешалась пандемия. Первые конкретные результаты планируется получить не ранее начала следующего учебного года, уточнили в «Науке в Сибири».