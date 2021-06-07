Преимущества школьного образования, полученного за рубежом

Дипломы престижных европейских и американских вузов увеличивают шансы на успешное трудоустройство в крупную компанию с достойной заработной платой. И проще поступить в такой университет после 10-11 класса, оконченных за границей. В некоторых странах образование реально получить на безвозмездной основе.

Какие плюсы имеет обучение за рубежом?

Обучение для школьников за рубежом имеет массу плюсов, главными из которых являются:

престиж;

расширение кругозора;

100% погружение в языковую среду;

знакомство с культурой и традициями другой страны.

Учеба за границей после 9-го класса помогает школьникам быстрее повзрослеть, стать самостоятельными. Благодаря этому они совершенствуют иностранный язык, реализуют мечту, связанную с путешествиями, желанием посмотреть мир, обзаводятся новыми друзьями.

Это уникальная возможность познакомиться с менталитетом другого государства и передовыми методиками обучения.

Образование за рубежом во многом зависит от финансового положения. Даже если обучение бесплатное, деньги все равно потребуются на организацию переезда.

Как выбрать образовательное учреждение?

На этапе выбора образовательного учреждения внимание нужно акцентировать на нескольких моментах:

Репутации школы, ее положении в рейтинге (можно почитать отзывы, постарайтесь собрать максимум информации об учебном заведении). Стоимости обучения, языке, на котором оно осуществляется. Репутации преподавателей. Развитости учебной и спортивной инфраструктуры.

Перед принятием окончательно решения, узнайте, предоставляет ли школа жилье, есть ли какие-то дополнительные курсы, которые будут полезны ребенку.

Образование за границей можно получать не только на иностранном, но и на русском языке. Это может быть какой-то определенный курс дисциплин. Но такое образование менее ценно, чем обучение на иностранном.

Но для кого-то возможность обучаться на родном языке является огромным преимуществом, особенно на первых порах.

Бесплатное образование за рубежом реально получить, если его изначально предоставляют на безвозмездной основе и в том случае, если абитуриент выигрывает грант.

Многие страны стремятся популяризировать свой язык и культуру, предоставляя возможность учиться бесплатно.

Стоимость получения образования за рубежом на коммерческой основе разнится и зависит от престижности учебного заведения страны. При желании можно отыскать доступные по цене варианты, попробовать получить грант.

Учеба в заграничной школе как весомый вклад в будущее

Школьное образование, полученное за границей, становится ценным опытом, базой для последующей продуктивной учебы и трудоустройства. От усердия ребенка, оценок, которые ему ставят педагоги в школе, зависит поступление в хороший университет и, соответственно, карьера.

Совместное обучение и проживание с детьми из разных стран учит ребенка быстро налаживать коммуникацию с представителями других наций, что особенно значимо для тех, у кого в планах международная карьера.

Среднее образование, полученное в одной из зарубежных школ, становится золотым билетом в будущее. Первым кирпичиком в фундаменте успешной карьеры.

Тысячи подростков хотят учиться за границей. Современные дети прекрасно понимают, что без хорошего образования трудно добиться успеха в жизни. Совсем по-другому обстоит дело, когда на руках есть аттестат престижной европейской или американской школы. В этом случае лучшие вузы готовы принять студента в свои ряды.

Естественно, можно окончить школу и в России, после чего попробовать поступить в зарубежный университет. Но международное среднее образование гораздо престижнее. При его наличии гораздо проще попасть, к примеру, в американский или британский вуз, чем с аттестатом самого лучшего московского учебного заведения.

Родителям следует ответственно подойти к оформлению ребенка в зарубежную школу. Собрать все необходимые для этого документы, если нужно, воспользоваться профессиональной помощью.

Обучение за границей для детей строится на государственных стандартах, но у ребенка есть право выбора школьных предметов. В ряде стран есть учебные заведения с разделением по половому признаку – для девочек и для мальчиков. В выходные дни в зарубежных школах проводятся развлекательные и культурные мероприятия, спортивные состязания.

Школьное образование за границей на порядок выше отечественного. Многие родители при наличии такой возможности стараются отправить детей учиться в другую страну.