Министерство образования РФ одобрило заявки на школьные концессии в Новосибирске

Шесть заявок на строительство образовательных учреждений в Новосибирской области утверждены федеральным Министерством просвещения. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве доложил замминистра образования региона Юрий Савостьянов.

— Все шесть заявок прошли, подтверждения получены, — сообщил чиновник. — Кроме того, Министерством просвещения РФ направлено письмо по заявке: на первый этап до 15 июня есть возможность дозаявиться. Дополнительно отправлена заявка по строительству объектов в рамках государственной программы на 2023-2024 годы в рамках федерального законодательства о строительстве еще одной школы. Мы сейчас ее отрабатываем. До 15 июня также объявлен конкурс по строительству объектов с использованием концессионных механизмов по второй волне. То есть эти строительные объекты с вводом до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что предложение по шести концессионным школам мэрия Новосибирска направляла в феврале текущего года в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Предполагаемым концессионером может выступить ГК «Просвещение».

Помимо школ, в Новосибирской области в ближайшие годы могут появиться и несколько новых дошкольных учреждений.

— Учитывая, что Новосибирская область входит в ряд регионов, где до конца не решен вопрос по созданию мест для детей дошкольного возраста Министерством просвещения также направлено письмо для заявки по строительству объектов на 2023-2024 годы, — сообщают в областном Министерстве образования. — До 15 июня мы должны подтвердить свое участие в этом процессе.

Напомним, в конце декабря прошлого года на брифинге зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский сообщил, что госкорпорация планирует вложить 85 млрд рублей в совместный с Министерством просвещения РФ проект по строительству школ на принципах государственно-частного партнерства в рамках национального проекта «Образование». Выйти на площадки планировалось в середине 2021 года, а открыть первые учебные заведения — в 2022-м. В ходе реализации этой программы в течение трех лет корпорация намерена создать по России 640 тысяч новых учебных мест.