Объем инвестиций в Новосибирской области вырос на 40%

В течении недели в региональном правительстве будут подготовлены поручения по реализации договоренностей с потенциальными инвесторами, заключёнными в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2021). Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

— Ни одна инвестиционная инициатива не заморожена, не отложена по времени, —говорит губернатор. — Есть возможность в этом году для новых рекордов по объему привлеченных инвестиций.

Как отметил губернатор, инвестиционная активность Новосибирской области, несмотря на общую экономическую ситуацию в стране, в том числе, связанную с пандемией коронавируса, продолжает оставаться высокой. Так, по итогам первого квартала текущего года, по данным Росстата, регион показал сорокапроцентный прирост объема инвестиций к аналогичному прошлогоднему периоду.