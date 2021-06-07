Объем инвестиций в Новосибирской области вырос на 40%

В течении недели в региональном правительстве будут подготовлены поручения по реализации договоренностей с потенциальными инвесторами, заключёнными в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ- 2021). Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
— Ни одна инвестиционная инициатива не заморожена, не отложена по времени, —говорит губернатор. — Есть возможность в этом году для новых рекордов по объему привлеченных инвестиций.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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