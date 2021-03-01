Преимущество в деталях. Энергетика внутреннего пространства

Зайдите в подъезд, на котором написано «дом образцового содержания». Вы наверняка увидите там цветы на подоконниках, занавески и прочие мелочи, создающие уют. Такие детали показывают неравнодушие жильцов к своему дому. И к своей жизни.

Если же заглянуть в новостройку, созданную по типовому проекту, — вряд ли можно найти там черты индивидуальности. В лучшем случае вас встретят добротные чистые коридоры.

Но сейчас на смену типовым панелькам приходят жилые комплексы, каждый со своим именем и концепцией. Где места общего пользования — часть цельного образа всего дома. Двигателем в такой эволюции стала конкуренция: необычные решения в оформлении делают проект запоминающимся, выделяют его среди других. Как результат — востребованность и интерес потребителей.

Зачем вкладываться в дизайн?

Привлекательный дизайн мест общего пользования подтверждает статус застройщика, это часть имиджа дома. Рассмотрим на примере объектов ГК «Расцветай», как выглядят современные холлы и коридоры новостроек и как они вписываются в общую концепцию дома.

«Расцветай на Обской»

Основная тема 25-этажного трехсекционного дома комфорт-класса «Расцветай на Обской» — близость к реке. Большая часть квартир здесь спроектирована с видами на Обь и яркий Бугринский мост. Отсюда открывается живописный панорамный вид на левобережье Новосибирска. Бонусом идут красивейшие восходы и закаты.

Просторные холлы и коридоры дома навевают мысли о речных берегах: песок, теплые деревянные бревна, прибитые к берегу и согретые солнечными лучами. Рассеянный свет подчеркивает дизайнерские решения: серо-белую плитку под мрамор и вкрапления элементов с древесной структурой. Дизайн простой и лаконичный, с минимумом деталей, в современном стиле.

«Расцветай на Ядринцевской»

Этот дом относится к классу «бизнес-лайт». Оформление мест общего пользования выполнено по авторскому проекту.

Лобби первого этажа поделено на функциональные зоны для отдыха, приема гостей. Здесь можно работать, проводить переговоры и деловые встречи.

Входные группы с прозрачными дверями пропускают много естественного света, дают ощущение простора. Площадки на этажах оформлены в неоклассическом стиле в теплых оттенках.

Каждому собственнику должно быть комфортно в своем доме, поэтому интерьер разработан в нейтральном стиле, но с сохранением индивидуальности.

Для создания современного пространства холлов и коридоров используются качественные, дорогие материалы — как при отделке респектабельных отелей. К примеру, в новостройке «Расцветай на Ядринцевской» можно увидеть широкоформатный испанский керамогранит.

«Расцветай на Шамшиных»

В доме класса «бизнес-лайт» на Шамшиных места общего пользования объединяют чистые геометрические линии: вертикальные ламели словно вытягивают пространство вверх.

Геометрические конструкции с подсветкой на стенах придают холлам уютный шарм. Стены выполнены в теплых светлых тонах, а настенные часы поддерживают современный минималистичный стиль. Главной задачей дизайнеров стало не просто облагородить площадки и коридоры, но придать им собственное настроение и изюминку.

«Расцветай на Маркса»

Помещения общего пользования влияют на формирование у покупателя оценки дома с точки зрения класса, к которому он относится. Они должны поддерживать заданную планку. ЖК «Расцветай на Маркса» относится к классу «комфорт+».

Здесь применили необычное решение: сочетание темного серого цвета дает чувство защищенности, отделка лифтового холла под дерево добавляет тепла, а вкрапления зеленого цвета в элементах на полу и стенах оживляют общий ансамбль.

«Расцветай на Гоголя»

Включение в интерьер светлого деревянного полотна добавляет ощущения тепла и чистоты. Точечное освещение дает комфортное свечение. Пространство выполнено в эко-стиле: с использованием натуральных материалов, деревянной и каменной текстур. Дизайнерские полотна травы от пола до потолка создают ощущение свежести.

Дизайн мест общего пользования — один из ключевых моментов при формировании образа жилого комплекса, придает ему изюминку и создает индивидуальный облик в глазах потребителя.

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.