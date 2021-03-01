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В Новосибирске уже более 35 тысяч самозанятых

  • 01/03/2021, 14:08
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске уже более 35 тысяч самозанятых
Чаще всего на этот налоговый режим переходят предприниматели, работающие в сфере автоперевозок, ремонта, аренды квартир и репетиторства.

— На 2021 год по целевым показателям в Новосибирской области должны быть 33560 предпринимателей, работающих в статусе самозанятых. На 1 февраля в регионе этот налоговый режим выбрали 35082 человека, — сообщил на оперативном заседании правительства министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его словам, большинство самозанятых — это физлица, которые ранее не были зарегистрированы в качестве ИП. Новый налоговый режим чаще всего выбирают предприниматели, работающие в сфере автотранспортных перевозок, ремонта, репетиторства, а также сдающие квартиры в аренду.

Статус самозанятых получили уже более 3,6 тысячи новосибирцев

Напомним, в январе 2020 года руководитель УФНС Новосибирской области Алексей Легостаев прогнозировал, что статус самозанятых больше всего заинтересует арендодателей. Он пояснил, что официальная сдача жилой недвижимости в аренду подразумевает выплату НДФЛ — 13%, а налог с самозанятых — 4% (плюс налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей), то есть эта регистрация будет экономически выгодна для арендодателей. При этом глава налоговой службы предупреждал, что ФНС ежегодно составляет списки граждан, у которых в собственности три и более квартиры, отправляет им уведомление, предлагая оплатить 13% налога. В Новосибирской области таких граждан более 30 тысяч. На январь 2020 года ежегодно декларации в ФНС предоставляли около 10 тысяч арендодателей.

Кроме того, по мнению Легостаева, статус самозанятых актуален и в сегменте пассажирских перевозок. По данным УФНС, в такси заняты много водителей, не имеющих статуса ИП. При этом они работают, получают доходы. Многих от регистрации в качестве ИП останавливали высокие суммы страховых взносов в Пенсионный фонд — в 2020 году обязательный фиксированный платеж составлял около 40 тысяч рублей.

— Новый налоговый режим подразумевает, что водитель, осуществляющий пассажирские перевозки, должен обязательно зарегистрироваться в статусе ИП (это прописано в законе и обязательно для получения лицензии), но платить налог как самозанятый по ставке 4%. Это существенно снижает фискальную нагрузку на микробизнес, — говорил Легостаев. — Думаю, что следующим шагом будут другие возможности. Мы найдем способы договориться с операторами пассажирских перевозок («Яндекс.Такси» и т.д.), чтобы возможность присоединиться к таким сервисам была только у тех физлиц, кто имеет статус ИП или самозанятого.

По данным налоговой службы, за 2020 год самозанятые региона заработали 4,5 млрд рублей. В бюджет региона они заплатили около 80 млн рублей. Впрочем, Легостаев не исключал, что в 2021 году эта сумма может увеличиться, так как во время пандемии микробизнес получал налоговые льготы, что сказалось на поступлении взносов от них в бюджет.

— С 2021 года в Новосибирской области самозанятые смогут воспользоваться большинством мер поддержки бизнеса, в том числе имущественной. Фонд микрофинансирования начинает предоставлять займы — за год планируется выдать этой категории предпринимателей 10,5 млн рублей. Первая заявка уже одобрена, — пояснил Андрей Гончаров. — Кроме того, мы планируем разработку нового продукта для самозанятых в областном гарантийном фонде — кредитование под поручительство фонда.

В начале 2020 года Минпромторга прогнозировало, что в Новосибирской области статус самозанятых могут получить около 38 тысяч человек.

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область

Теги : самозанятые налоги бизнес


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