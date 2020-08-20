Премьера документального спектакля «Танго морген, танго пли»

Премьера посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Работа над премьерой началась в октябре 2019 года. Тогда «Глобус» пригласил новосибирцев поделиться своими семейными историями, связанными с Новосибирском в годы Великой Отечественной войны. Режиссер Анастасия Патлай и драматург театра и кино Андрей Иванов в течение недели общались с жителями города, в режиме нон-стоп встречались с работниками музеев, собиравшими когда-то интервью ветеранов. Создателей спектакля интересовала не столько официальная история, сколько личные истории тех, кто трудился и жил в Новосибирске в годы войны, повседневность тыла. В музее Дзержинского района предоставили письма призванного в Красную армию жителя Новосибирска Василия Ноготкова к его жене Лизе. Это стало сквозной драматургической линией. Так рождалась пьеса Екатерины Бондаренко, драматурга, танц-драматурга, автора проектов на стыке документального театра и танцевального перформанса. В текст также вошли истории, рассказанные актерами «Глобуса».

Анастасия Патлай практикует создание и проведение лабораторий, фестивалей, работающих с документальными материалами. Как режиссер выпустила около двадцати документальных спектаклей, среди которых: «Часы проветривания» («Библионочь» в РГБ, 2019), «Милосердие» (Театр.doc, 2018), «Мельников. Документальная опера» (Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва, 2017), «Зал ожидания» (Летняя школа Фонда Генриха Бёлля, 2016), «Пушкин и деньги» (Театр.doc, 2015), «Здесь был Коля» (спектакль-участник Театрального альманаха «Герой», ЦИМ, 2012) и проч.

Анастасия Патлай рассказывает: «Мы вычленили несколько сюжетов для нашей документальной пьесы, связанных с жизнью тыла в годы Великой Отечественной войны. Один из главных сюжетов – изнурительный труд женщин и детей на заводах. Потеря кормильца, который ушел на фронт. Жесточайший дисциплинарный режим на предприятиях. Большое количество эвакуированных, которые составили треть всего населения Новосибирска. Огромная „культурная” эвакуация, эвакуация целых заводов и предприятий. Тема эвакогоспиталей. Отталкиваясь от этих сюжетов, мы работаем с тем, как это отразилось на нас, потомках тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу».

То, что мы делаем с актерами театра «Глобус», – это работа с памятью. Как нас эта память о войне сформировала. Память или непамять, что одинаково мощные события для нас. То, что мы помним, или то, что мы не помним, – одинаково сильно нас формирует.

Логика любой войны – это разделение мира на черное и белое, расовое, религиозное или этническое разделение. В этом смысле мне кажется, что работа с личными нарративами, с семейными историями помогает оставаться в персональной логике. Мы можем сами, внутри своих кругов, спасая наших потомков от этой же печати молчания, продолжать подобную работу. В этом пафос моей деятельности».

В постановочной группе спектакля: сценограф и художник по костюмам Михаил Заиканов, художник по свету Елена Перельман, хореограф Татьяна Чижикова, композитор Кирилл Широков. В выпуске премьеры заняты: заслуженные артистки России Наталья Орлова, Тамара Седельникова; артистки Светлана Галкина, Елена Гофф, Элина Зяблова, Ирина Камынина, Анна Михайленко, Светлана Потемкина, Вера Прунич, Светлана Прутис, Мария Соболева.

Возрастная категория спектакля – 16+.