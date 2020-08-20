В Краснообске формируется спортивный кластер

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственном льдом и спорткомплекс «Армада» в Красноообске станут основой спортивного кластера, об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области. ФОК с ледовой ареной — один из социальных долгостроев Новосибирской области. Строительство началось еще в 2012 году, остановлено в 2014 и возобновлено только в 2018 — по поручению губернатора.

Осенью 2020 года объект будет сдан в эксплуатацию, тут начнет работать Школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Кроме того, площадка станет домашней ареной для местного хоккейного клуба «Колос», в котором тренируется свыше 180 детей и подростков.

— На площади в 14 тысяч квадратных метров размещены универсальные и специализированные спортивные залы, 25-метровый плавательный бассейн, тренажерный зал, зона активного спорта (скалодромы, батуты, веревочный парк), СПА-центр, кафе и зоны отдыха для посетителей, — говорит учредитель ООО «СК «Армада» Павел Кива.

Спорткомплекс «Армада» — созданный на частные инвестиции современный, многопрофильный спортивно-оздоровительный центр.

В ходе визита губернатора обсуждались перспективы развития спортивного кластера в поселке. Его основой станут спорткомплекс «Армада» и новый ледовый дворец Краснообска. В процессе строительства — центр ракеточных видов спорта — Сибирская арена тенниса. Здесь планируют создать пять крытых теннисных кортов с искусственным покрытием, четыре площадки для сквоша, четыре — бадминтонных, восемь столов — для пинг-понга. Рядом с центром разместятся и открытые теннисные площадки с грунтовым покрытием. На стадии проектирования — лыжная база, оснащенная всесезонной лыжно-роллерной трассой, конно-спортивный клуб с собственным манежем и тренировочным выездом. В планах — профилакторий, который обеспечит проведение диагностики и реабилитации спортсменов, а также их проживание на период сборов и соревнований, строительство профессиональной трубы для подготовки спортсменов-парашютистов.

— Лыжная база появится уже в следующем году, сейчас заканчивается экспертиза проекта. Работы — на условиях софинансирования — ведут руководство «Армады» и власти Новосибирского района: средства на строительство объекта уже запланированы, —сообщил Павел Кива.

Объем инвестиций в проекты кластера не озвучен. Созданный в рамках проекта спортивный кластер — Центр развития массового и профессионального спорта — станет крупнейшим подобным объектом в регионе и будет включать практически все массовые направления летних и зимних видов спорта, командных и индивидуальных дисциплин.

Фото пресс-службы правительства