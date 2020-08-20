Сибиряки перевели по безналу почти 1 трлн рублей

По итогам 2 квартала 2020 года жители Сибирского федерального округа свыше 218 миллионов раз перевели деньги со счетов с помощью банковских карт. Количество таких операций увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале объем переводов сибиряков с помощью карт достиг 946 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Дистанционные финансовые услуги были особенно актуальны для граждан в период самоизоляции. При этом у сибиряков, как и у жителей других регионов страны, в это время появилась возможность сэкономить на межбанковских переводах с помощью Системы быстрых платежей (СПБ). Этот сервис позволяет мгновенно переводить деньги со счетов в разных банках — участниках системы — по номеру мобильного телефона. Банковская карта при таких операциях не задействована. С 1 мая переводы через СБП в сумме до 100 000 рублей в месяц стали бесплатными. Свыше этой суммы банки могут взимать комиссию по ним максимум 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за перевод. За второй квартал в целом по стране через СБП совершено свыше 8 миллионов операций на сумму более 71 млрд рублей.

— До 1 октября к Системе быстрых платежей должны подключиться все банки с универсальной лицензией, то есть большинство российских банков. У нас в Сибири таких кредитных организаций 6, и 4 из них уже стали участниками системы. Бесплатные переводы для граждан до 100 тысяч рублей в месяц и подключение новых банков позволяет СБП активно набирать обороты. К примеру, объем операций в целом по стране через этот сервис во втором квартале 2020 года был почти вдвое больше, чем в первом, — добавил Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

На 1 августа участниками Системы быстрых платежей стали 86 банков. Всего с конца января 2019 года — момента запуска СБП — через систему было совершенно свыше 27 млн операций на общую сумму более 228 млрд рублей.

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